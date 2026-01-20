Ισχυρή διαφοροποίηση Δούκα στην ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ: «Η στρατηγική μας απέτυχε»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απομακρύνθηκε από την πεπατημένη στην ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε μία ώρα δύσκολων και αποφασιστικών βημάτων που χρειάζεται το κόμμα.

Είπε συγκεκριμένα: «Ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας συντρόφισσες και σύντροφοι.

Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται. Το Συνέδριο μας πρέπει να είναι λυτρωτικό. Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ; Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά και χωρίς "ναι μεν αλλά".

Δούκας: «Καθαρό "ΟΧΙ" σε συγκυβέρνηση με ΝΔ»

«Υπάρχει όμως και άλλος ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η καθαρή απόφαση για το μεγάλο ΌΧΙ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να εκφυλιστεί σε ένα απλό "bullet", σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης.

Θέλουμε ξεχωριστή απόφαση για να είναι άκρως δεσμευτική για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου για την έως τώρα πορεία μας. Και να προτείνω να υπάρξει σήμερα σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής, σε μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση».