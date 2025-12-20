Ο Φάμελλος απαντά σε Ανδρουλάκη: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει μόνο του τις εκλογές»

«Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα», αναφέρει σε συνέντευξή του στην "Εφημερίδα των Συντακτών" ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και εξηγεί: «Είναι εθνική και κοινωνική ανάγκη να γλιτώσει η Ελλάδα από αυτή την επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιμένει στην πρότασή του για ενωτικό σχήμα του προοδευτικού χώρου: «Το αίτημα για εκλογές δεν σχετίζεται με κομματικές σκοπιμότητες. Στη δική μου ανάγνωση προηγείται πάντα το συμφέρον των πολιτών και της χώρας.

Το ζητούμενο είναι να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο προοδευτικό σχήμα που δεν θα είναι δεύτερο αλλά πρώτο, για να υπάρχει προοπτική, έμπνευση και όραμα στην κοινωνία. Εμείς έχουμε απαντήσει θετικά και δουλεύουμε για αυτόν τον σκοπό με συνέπεια εδώ και έναν χρόνο».

Φάμελλος: «Να ενώσουμε δυνάμεις, αλλά προεκλογικά, όχι μετεκλογικά»

Σχολιάζει τη αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη «να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή», σημειώνοντας: «Συμφωνώ με το να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή οι προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, αλλά αυτό πρέπει να γίνει προεκλογικά για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στη Ν.Δ. και όχι μετεκλογικά.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. και ο κ. Ανδρουλάκης για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν μια αδιάλλακτη θέση. Η δε άποψή του ότι μπορεί μόνο του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. να κερδίσει τις εκλογές προφανώς και δεν στέκει.

Είναι θετικές, αν και λίγες, οι κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών κομμάτων το τελευταίο διάστημα. Όμως χρειάζονται ουσιαστικές δράσεις. Το 2026 πρέπει να είναι η χρόνια της ενότητας, της συσπείρωσης και της ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο.

Εισπράττω το αίτημα του κόσμου, που μας λέει "κάντε κάτι, συνεργαστείτε για να γλιτώσουμε". Το θέμα των συνεργασιών το έχουμε θέσει χωρίς κομματικό εγωισμό και αφορά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις».