Ο φόβος για παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η κυβερνητική φαρέτρα και η αυριανή μάχη Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες

Με ιρανικές πηγές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του πολέμου μέχρι και δύο μήνες εφόσον ο Αμερικανός Πρόεδρος αρχίσει επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, την τιμή του πετρελαίου - εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών και των πληγμάτων σε κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο - να καταγράφει το ένα ανοδικό ράλι μετά το άλλο ξεπερνώντας τις περισσότερες ημέρες κατά πολύ τα 100 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο να πιέζεται και τις τιμές της αμόλυβδης, του ντίζελ των τροφίμων και των λιπασμάτων να πρεσάρονται επικίνδυνα, η κυβέρνηση σχεδιάζει την ενίσχυση του οπλοστασίου της θέτοντας τις βάσεις για οικονομία πολέμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε εκτίμησε ότι βρισκόμαστε πλέον κοντά σε μία παγκόσμια ενεργειακή κρίση, δεδομένου ότι διακόπτεται η φυσική ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα με τον εμπλουτισμό της εθνικής φαρέτρας και υπό τον κίνδυνο ενός πολύ σοβαρού ενεργειακού σοκ, ο Πρωθυπουργός προετοιμάζεται για μια νέα μάχη στις Βρυξέλλες αύριο, με στόχο την ταχεία αντίδραση της Ευρώπης σε μία ακόμα διεθνή κρίση.

«Προτροπή μου είναι η Ευρώπη να έχει έτοιμο ένα σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα, κατά προτίμηση αποφασισμένα σε επίπεδο ηγετών, σε περίπτωση που χρειαστεί να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ως προς τις τιμές της ενέργειας», τόνισε χθες μιλώντας στο συνέδριο του Bloomberg για την ενέργεια.

«Οδηγός» οι παρεμβάσεις του 2022

Κατά τον ίδιο, οδηγός θα πρέπει να είναι οι παρεμβάσεις που ενεργοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022 μετά την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά υπό το πρίσμα της διδαχής από όσα αποδείχτηκαν αποτελεσματικά κι εκείνα που διαπιστώθηκε ότι δεν λειτούργησαν ως ανάχωμα.

Στα πλέον ενδιαφέροντα σταχυολογείται το παράθυρο που άνοιξε για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία, δείχνοντας βεβαίως για την εφαρμογή ή μη του μέτρου στην Ευρώπη. «Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε και τη φορολογία. Οι ειδικοί φόροι είναι πολύ υψηλοί σε όλη την Ευρώπη και, σε έναν βαθμό, ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια πιθανή λύση θα ήταν, εάν οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, να υπάρξει μια περιορισμένη ρήτρα διαφυγής για τους φόρους αυτούς, ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις να τους μειώνουν χωρίς το δημοσιονομικό κόστος να προσμετράται στο έλλειμμα ή στους στόχους για πλεονάσματα», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε πάντως πως το μέτρο αυτό θα εξεταζόταν μόνο εάν αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση, ώστε να μη δημιουργήσει «τρύπα» στον κρατικό προϋπολογισμό. Σε διαφορετική περίπτωση προκρίνει τα στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης των πιο ευάλωτων, φωτογραφίζοντας το μοντέλο του fuel pass και της στήριξης των λογαριασμών ρεύματος.

Ο ίδιος θα προσέλθει στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία με το δίπτυχο «γρήγορα και αποτελεσματικά» ως προς τη στάση που οφείλει να επιδείξει η Ευρώπη.

Προτεραιότητα η τιμή του ντίζελ

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκονται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου που συνδέονται άρρηκτα. Ενώ σε επίπεδο καυσίμων το βάρος για τον ίδιο πρέπει να δοθεί στην τιμή του ντίζελ, δεδομένου ότι η αύξηση της τιμής του επηρεάζει άμεσα τον πληθωρισμό.

Χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζει τον πονοκέφαλο που προκαλεί στους οδηγούς η ανοδική πορεία της βενζίνης, η οποία κυμαίνεται ήδη περί τα 1,92 ευρώ το λίτρο φλερτάροντας με τα 2 ευρώ.

«Καταλαβαίνω ότι υπήρχε ένα παγκόσμιο πρόβλημα εφοδιασμού όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης στην Ευρώπη. Γι’ αυτό και η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει αυξηθεί σημαντικά περισσότερο από την τιμή της βενζίνης. Επομένως, για εμένα το ντίζελ θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Και στη συνέχεια, βέβαια, η αξιολόγηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό της, όπου ούτως ή άλλως θα χρειαζόταν να προβούμε σε παρεμβάσεις», σημείωσε, προλειαίνοντας το έδαφος για ένα πακέτο μέτρων στήριξης σε συνέχεια του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε βασικά είδη διατροφής.