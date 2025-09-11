Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποβλήθηκε σε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ.

Πιο συγκεκριμένα, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, από το πρωί της Τετάρτης (10/9) βρίσκεται στο Ωνάσειο Νοσοκομείο.

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Tην Παρασκευή το εξιτήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ο κ. Σακελλαρίδης αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Παρασκευή.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, γεννημένος το 1980 στη Νέα Σμύρνη με καταγωγή από τη Νίσυρο, είναι οικονομολόγος και πολιτικός με ενεργή παρουσία στην ελληνική δημόσια ζωή. Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νέα Υόρκη. Το 2015 εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ και διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αποχώρησε από τη Βουλή το ίδιο έτος, ενώ το 2017 ανέλαβε διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Το 2024 επέστρεψε στην πολιτική ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, σηματοδοτώντας νέα πορεία στην κεντροαριστερά.

