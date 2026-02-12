Ο Γεωργιάδης «απαντά» στην Κωνσταντοπούλου: «Φτάνει με αυτή την τραμπούκο - Θα σε βάλω φυλακή»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης «απάντησε» στα όσα ειπώθηκαν νωρίτερα σήμερα (12/2) στη Βουλή από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μεταξύ άλλων αποκάλεσε τον Υπουργό «ελεεινό υποκείμενο».

Συγκεκριμένα, ο κύριος Γεωργιάδης, αποκάλεσε την κυρία Κωνσταντοπούλου τραμπούκο, ενώ απείλησε με παραπάνω μηνύσεις.

Κατά την παρέμβαση του δήλωσε: «Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από αυτή τη Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Πρώτη από όλους το γνωρίζουν οι βουλευτές της. Ήδη το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας έχει αποχωρήσει. Μπήκαν 8, είναι 5. Δεν αποκλείω σε λίγο να μείνουν και τέσσερις και να μην υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα ή και να μείνει και μόνη της. Διότι κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει.

Τα κάνετε μόνη σας τα βουντού. Για την Καραγεωργοπούλου, τη βουλευτή σας που έφυγε το μόνο που είπατε είναι ότι στο τέλος η αγάπη θα κερδίσει και άλλα παραμύθια, για σοβαρές καταγγελίες.

Δεν είπατε τίποτε άλλο ενώ αυτή σας κατήγγειλε ότι της κάνατε υποδείξεις για μην θίξει επιχειρηματικά συμφέροντα.

Άρα μεταξύ των δύο μας, που εγώ είμαι 18 χρόνια και δεν υπάρχει ένας να με έχει κατηγορήσει. Εσάς σας έχει φτύσει το 40% της δικής σας ΚΟ. Προφανώς έχουμε μια μεγάλη διαφορά.

Επι της ουσίας. Ουδέποτε υπερασπίστηκα τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Δεν τον ξέρω καν. Έκανα ένα σχόλιο για αυτή την εταιρεία ότι είχε πολύ καλή φήμη. Πράγματι είχε πάρει 25 βραβεία. Αν κακώς τα έδωσαν δικό τους θέμα.

Εγώ είπα επι λέξει: Πρέπει να δούμε το πόρισμα της πυροσβεστικής για να δούμε πώς έχει συμβεί.

Όλη η προσπάθεια να με κατασυκοφαντήσετε δεν θα περάσει. Είχα αποφασίσει να μην πηγαίνω στα δικαστήρια τους πολιτικούς μου αντιπάλους. . Αλλά μετά την πράξη της Κωνσταντοπουλου να πάει στο ΑΤ Εξαρχείων 9 λεπτά πριν λήξει το τρίμηνο θα αλλάξω την απόφασή μου.

Φανταστείτε τη σκηνή. 12 παρά εννέα λεπτά το βράδυ είναι ένας αστυνομικός υπηρεσίας στα Εξάρχεια και μπαίνει μέσα αυτή, δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω, βάλτε μόνοι σας ταμπέλα, με 39 σελίδες να κάνει μήνυση στιν Γεωργιάδη, μετά από 3 μήνες.

Για να καταλάβετε με τι έχουμε μπλέξει. Τη Δευτέρα, επειδή μου είπατε ότι είμαι και κότα, θα κατατεθεί η μύνηση μου και θα συμπεριλάβω και τα σημερινά.

Γιατί αγαπητή κυρία πρόεδρε, μάλλον με έχετε μπερδέψει με άλλους. Εγώ δεν σας φοβάμαι», δήλωσε.

Αργότερα στην παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε: «Φτάνει με αυτή την τραμπούκο, δεν την έχω διακόψει καθόλου, είστε ανάγωγη.

Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία». Αργότερα, αφού τον διέκοψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Υπουργός ανέφερε: «Να μηεδνίζεται ο χρόνος, όταν μιλάει. Να μάθει επιτέλους αγωγή. Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας της και η μάνα της» και συνέχισε: «Θα σε κλείσω φυλακή, με 15 μηνύσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων.