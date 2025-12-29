Ο Γεωργιάδης μοίραζε μελομακάρονα, οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν: Ένταση στο «Έλενα»

Σε τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου».

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έφτασε για την επίσημη παράδοση της νέας πτέρυγας, όμως στην είσοδο τον περίμεναν εργαζόμενοι με πανό, συνθήματα και έντονες αποδοκιμασίες.

Το Σωματείο Εργαζομένων κατήγγειλε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που φτάνουν το 50%, υποστελέχωση κρίσιμων τμημάτων και «κλίμα τρομοκρατίας» από τη διοίκηση για να αποτραπεί η κινητοποίηση.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Υπουργός προσέφερε… μελομακάρονα στους διαδηλωτές, κίνηση που οι εργαζόμενοι εξέλαβαν ως ειρωνική και αρνήθηκαν.

Ο πρόεδρος του Σωματείου, Κώστας Καταραχιάς, έκανε λόγο για «φιέστα πάνω στα προβλήματα» και κατήγγειλε την παρουσία αστυνομικών που, όπως είπε, «έλεγχαν μέχρι και εγκύους».

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης υποβάθμισε τη συμμετοχή στη διαμαρτυρία και διαβεβαίωσε ότι «κανένα έργο δεν χάνεται» από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους μίλησε για αναβάθμιση που θα καταστήσει το νοσοκομείο «εφάμιλλο των ιδιωτικών».