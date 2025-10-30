Ο Γερουλάνος απαντά για την απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία του Σαββόπουλου: «Ίσως ήταν ένα λάθος»

Ο Παύλος Γερουλάνος, κλήθηκε μεταξύ άλλων να σχολιάσει τις «άδειες καρέκλες» στην κηδεία του Σαββόπουλου και κυρίως την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στην αντίστοιχη του δημοσιογράφου στον ΣΚΑΙ, δήλωσε: «Εξηγήσεις δόθηκαν. Ο Διονύσης Σαββόπουλος όλους μας σημάδεψε και το λέω από την πολύ θετική μεριά της έννοιας.

Όλοι μεγαλώσαμε μαζί του. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία. Έμεινε άδεια η καρέκλα, τώρα αυτό ήταν ίσως ένα λάθος, αλλά το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί.

H Πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και αν πάρει κανείς τα μικρά ή μεγάλα λάθη που γίνπονται δεν σε καθορίζουν. άθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική, στο χέρι μας είναι να τα διορθώνουμε.

Αυτό που με απασχολεί είναι ότι αυτά τα λάθη δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να καθηλώσουν σήμερα τα στελέχη μας - και βάζω όλους μας στη γραμμή αυτή - η δουλειά των οποίων είναι να βγούμε μπροστά και να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ».