Ο Χάρης Δούκας επέβλεψε την κατεδάφιση του Μπάντμιντον - «Ανοίγει τον δρόμο για το Μητροπολιτικό Πάρκο»

Ικανοποιημένος για την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης του κτιρίου του Μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για μελλοντική διαμόρφωση του χώρου ως πρότυπο πάρκο.

Από το εργοτάξιο που έχει στηθεί στον κατεστραμμένο από πυρκαγιά χώρο, ο κ. Δούκας δήλωσε «Νομίζω είναι μία ιστορική στιγμή. Χθες, μία ιστορική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ξεκινήσουμε στην πράξη τη λογική της μητροπολιτικής προσέγγισης του πάρκου στο Γουδί.

Πολύ σημαντική η εντολή κατεδάφισης από τον υπουργό Νίκο Δένδια. Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να δημιουργήσουμε έναν νέο πνεύμονα πρασίνου και να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδή.

Σημειώνεται ότι μόλις χθες εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων η εισήγηση του δημάρχου για την άμεση απομάκρυνση του καμένου κτιρίου Badminton, την αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή – Ιλισίων.