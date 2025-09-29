Ο «χρησμός» της Καρυστιανού, η πρώτη παρέμβαση της τέως ΠτΔ και τα δύο hot ονόματα του Πόθεν Έσχες 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλειπε όλη την προηγούμενη εβδομάδα από το Μέγαρο Μαξίμου, συνεπώς η σημερινή του επιστροφή μετά τις επαφές του στις ΗΠΑ θα έχει αρκετές συσκέψεις. Για παράδειγμα, το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί μια μεγάλη, με όλους τους βασικούς του Μαξίμου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος δεν είναι άπειρος, καθώς και αυτή την εβδομάδα έχει διεθνείς υποχρεώσεις. Πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι της σεζόν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που γίνεται στη Δανία. Το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου το βασιλικό ζεύγος της Δανίας θα φιλοξενήσει τους ηγέτες σε δείπνο στο Amalienborg, ενώ την επόμενη μέρα θα γίνει η συνεδρίαση.

Ο «χρησμός» της Καρυστιανού

Εδώ και καιρό πολλοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις προθέσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το αν θα κάνει κόμμα. Σημειωτέον, στο περιβάλλον της υπάρχουν αρκετοί που την «ψήνουν» ή κάνουν διαρροές ότι θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις κλπ. Η Καρυστιανού, βεβαίως που είναι έξυπνη καταλαβαίνει ότι, αν μπει στην ενεργό πολιτική, δεν θα απολαμβάνει της καθολικής στήριξης που έχει τώρα, ούτε οι παρεμβάσεις της θα ακούγονται το ίδιο. Βεβαίως, όταν λέει ότι θέλει να δει κάτι νέο, χωρίς να το κινήσει αυτή, η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές της είναι περιορισμένες: κόμμα Τσίπρα και κόμμα Σαμαρά, όταν και όπως γίνουν. Βεβαίως, νέα ακριβώς δεν τα λες, αλλά ό,τι είναι τώρα.

Η παρέμβαση της Σακελλαροπούλου

Μετά από καιρό και αφού πέρασε ένα μάλλον χαλαρό καλοκαίρι-χωρίς να έχει τις ευθύνες της Προεδρίας, η Κατερίνα Σακελλαρόπουλου επανέρχεται στο προσκήνιο, προγραμματίζοντας σήμερα μια παρέμβαση μετά από καιρό. Η κ. Σακελλαροπούλου θα είναι ομιλήτρια στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Γιαννίτση «Ελλάδα 1953-2024 - Χρόνος και πολιτική οικονομία» (Εκδόσεις Πατάκη) που θα γίνει σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής και οπωσδήποτε έχει ενδιαφέρον τι θα πει.

Πολλές παρουσίες ΠΑΣΟΚων

Στην παρουσίαση του κ. Γιαννίτση θα δούμε πολλές παρουσίες από το ΠΑΣΟΚ και βέβαια τον Πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Θυμίζω πως είχε προτείνει τον Τάσο Γιαννίτση για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει η παρουσία στελεχών ή βουλευτών της ΝΔ. Θα περάσω μια βόλτα για να δω.

Σήμερα το πόθεν έσχες

Σήμερα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχες των αιρετών, βουλευτών, δημάρχων στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023. Σε δυο πρόσωπα θα εστιάσει αρχικά το ενδιαφέρον: στον Στέφανο Κασσελάκη, η δήλωση του οποίου είχε αρκετά κενά όταν πρωτο-δημοσιεύτηκε και μένει να φανεί αν έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις. Και στον Παύλο Σαράκη, που εκπροσώπησε τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Νovartis και φέρεται να έχει κι αυτός εισπράξει παχυλές αμοιβές από τις ΗΠΑ. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε.

Δεν αμφισβητείται ο Ανδρουλάκης

Σας έγραψα και την προηγούμενη εβδομάδα για τον εκνευρισμό της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στα πρωτοκλασάτα στελέχη που διαφοροποιήθηκαν (ο καθένας με τον τρόπο του) απέναντι στην στρατηγική της ηγεσίας. Έκανα μια σειρά από τηλεφωνήματα μέσα στο Σαββατοκύριακο και κατέληξα στο ότι κανείς δεν έχει σκοπό να αμφισβητήσει τον Πρόεδρο μέχρι τις εκλογές, αν και η κοινή συνισταμένη όλων συγκλίνει στο ότι η στρατηγική του πρώτου κόμματος έστω και με μια ψήφο από τη ΝΔ θα κριθεί αυστηρά μετά τις κάλπες.