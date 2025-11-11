Μετά τις πρώτες θεσμικές επαφές που έκανε και την επίσκεψη των Αμερικανών αξιωματούχων για το ενεργειακό σχέδιο PTEC, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ετοιμάζεται να δώσει τις δύο πρώτες της συνεντεύξεις. Μαθαίνω ότι ήδη τα ραντεβού έχουν κλείσει. Η αρχή θα γίνει με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και η συνέντευξη αναμένεται να προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης, ενώ το πρωί της Παρασκευής η κ. Γκίλφοϊλ έχει προγραμματίσει να δώσει το παρών και να μιλήσει για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο συνέδριο για τον τουρισμό που διοργανώνει το Πρώτο Θέμα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Οι επαφές των κτηνοτρόφων

Είναι σπάνιο, αλλά συμβαίνει αγρότες και κτηνοτρόφοι να κατεβαίνουν από τον Νοέμβριο για να διαμαρτυρηθούν στην Αθήνα. Η άφιξή τους από τους νομούς της Θεσσαλίας θα πρέπει να αναμένεται με πούλμαν και όχι με τρακτέρ, αν και τον παλμό θα δώσει ο βαθμός συνδικαλιστών που πρόσκεινται στο ΚΚΕ. Οι διαμαρτυρίες ξεκινούν κατά τις 12:00 έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και καταλαβαίνω ότι θα τους δεχθεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Μετά τον Τσιάρα, θα πάνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράσταση διαμαρτυρίας, ενώ στις 15:30 θέλουν να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Οι γαλάζιοι και το Υπερταμείο

Κυκλοφορεί εδώ και μέρες ότι κάποιοι βουλευτές της ΝΔ ετοιμάζουν μια ερώτηση για το Υπερταμείο και τις θυγατρικές του εταιρείες, στον απόηχο της υπόθεσης των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση και μεταξύ των βουλευτών είναι υπαρκτή, ενώ μόλις έγινε το μαρς με τον πρώην CEO των ΕΛΤΑ η διάθεση ήταν εντονότερη. Όμως τις τελευταίες μέρες οι τόνοι κάπως έπεσαν, έγινε και μια ερώτηση για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και οι βουλευτές της ΝΔ δεν θέλουν να δοθεί μια εικόνα γενικευμένου αντάρτικου. Άλλωστε υπάρχει και μια συζήτηση με το ΥΠΟΙΚ, ώστε ενδεχομένως να έρθει ο CEO του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου το επόμενο διάστημα στη Βουλή για μια συνολική ενημέρωση.

Θα διαβάσει ο Κουτσούμπας τον βιβλίο Τσίπρα;

Για όλους και για όλα μίλησε χθες ο ΓΓ γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο ΕΡΤnews, εξαπολύοντας μύδρους κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της συμπεριφοράς της στη Βουλή. Ρωτήθηκε όμως για το εάν πρόκειται να διαβάσει το βιβλίο του Τσίπρα και απάντησε πως «τα έχει πει όλα. Ως πρωθυπουργός και ως κυβέρνηση. Οι πράξεις του και οι επιλογές του δεν παραγράφονται. Και εμείς ως ΚΚΕ έχουμε πει πάρα πολλά. Σήμερα φτιάχνει ίδρυμα, ψάχνει να κάνει κόμμα με ένα άλλο περιτύλιγμα και δεν νομίζω ότι τελικά θα μου προσφέρει τίποτα το βιβλίο». Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε όμως από τη χθεσινή συνέντευξη ήταν το ότι στον Περισσό αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την πιθανή κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού. Άλλο πράγμα να στηρίζεις τον αγώνα των συγγενών κι άλλο να ζητάς την ψήφο του ελληνικού λαού. Κι όπως είπε ο Κουτσούμπας «ο καθένας κρίνεται για τις πολιτικές του επιλογές».

Τα γινάτια των νυν και των πρώην

Η ΚΟ της ΝΔ βράζει και σας το έχω γράψει πολλές φορές. Επειδή όμως μιλάω με βουλευτές και καταλαβαίνω ότι το μόνο που τους αφορά στην παρούσα φάση είναι οι προοπτικές επανεκλογής τους στην επόμενη Βουλή, εισπράττω μια δυσαρέσκεια τόσο απέναντι στη νυν ηγετική ομάδα όσο και στους πρώην. Μου έλεγε άνθρωπος που ήταν πολιτικός φίλος του Σαμαρά πως ο Μεσσήνιος έκανε κοντά 10 χρόνια να του μιλήσει και εν τέλει τον επαναπροσέγγισε μετά την ψήφο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο ίδιος άνθρωπος μου είπε πάντως πως δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό που γίνεται και πως εάν άφηναν κατά μέρους τα γινάτια Μητσοτάκης, Σαμαράς και Καραμανλής, η πράξη συμφιλίωσης θα έπαιρνε κάτι λιγότερο από 24 ώρες. Ώστε η παράταξη να οδηγηθεί ενωμένη στις κάλπες και να κυνηγήσει την αυτοδυναμία.

Ο διχασμός της Νέας Αριστεράς

Υποτίθεται ότι οι σύντροφοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ για να μπορούν πλέον μόνοι τους να αναπτύξουν μια αυτόνομη πορεία. Αναφέρομαι στα στελέχη της Νέας Αριστεράς, που πλέον, αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να τα βρουν ούτε μεταξύ τους. Από την μια πλευρά, ο Πρόεδρος Χαρίτσης με την Έφη Αχτσιόγλου και τον Νάσο Ηλιόπουλο που περιμένουν νεύμα του Τσίπρα για να συνταχθούν μαζί του. Από την άλλη, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Νίκος Φίλης και Πάνος Σκουρλέτης που δεν θέλουν να βλέπουν τον πρώην αρχηγό (ούτε ο ίδιος θέλει) και επιθυμούν συμπόρευση με σχήματα σαν του Γιάνη Βαρουφάκη ή και αυτά της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Πάντως, μέχρι το Γενάρη και το συνέδριο θα μείνουν ενωμένοι. Για μετά, όρκο δεν παίρνω.

