Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ιστορική επίσκεψη στη Μαδρίτη: Τι θα συζητήσει με Σάντσεθ και Φελίπε

Στην πρώτη επίσκεψη Έλληνα αρχηγού κράτους στην Ισπανία εδώ και μία 13ετία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα στη Μαδρίτη, όπου θα συναντηθεί με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ και τον Βασιλιά Φελίπε.

Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητικές πηγές, η επίσκεψη σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου, όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων. Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Στη Μαδρίτη ο Μητσοτάκης: Οι κοινές προκλήσεις των δύο χωρών

Η Ελλάδα και η Ισπανία, δύο χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, βρίσκονται αντιμέτωπες με παρόμοιες προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση.

Παράλληλα, καταγράφεται σύγκλιση θέσεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Κοινός τόπος αποτελεί επίσης η προώθηση ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με κοινή χρηματοδότηση, στη βάση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα.