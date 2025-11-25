Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών που της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος στην τηλεδιάσκεψη ηγετών που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από τις συνομιλίες στη Γενεύη σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας - Ρωσίας.

Η Ουάσινγκτον έστειλε το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, πριν αξιωματούχοι και των δύο χωρών συντάξουν μια αντιπρόταση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, οι οποίοι υπέβαλαν τη δική τους αντιπρόταση στο σχέδιο 28 σημείων, οργάνωσαν βιαστικά μια σειρά συναντήσεων τις τελευταίες ημέρες, σε μια προσπάθεια να συμβαδίσουν με τις διαπραγματεύσεις, αναφέρει η ΕΡΤ.

Λονδίνο για οικονομική στήριξη Ουκρανίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στην συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων ότι το Λονδίνο είναι «έτοιμο να προχωρήσει» με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των «ακινητοποιημένων» περιουσιακών στοιχείων.

«Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν ότι θα πρέπει να διαπραγματευθεί από το να προσπαθεί να μας προλάβει και είναι ο καλύτερος τρόπος για μας να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στον πόλεμο ή στην ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ απευθυνόμενος στους ηγέτες της Γαλλίας και Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Συμμαχίας των Προθύμων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος είπε ότι γνώριζε ότι ομάδες της ΕΕ εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο» για τη χρηματοδότηση. «Γνωρίζω ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν το θέμα αυτό τις επόμενες εβδομάδες, όπου σημειώνεται πρόοδος».

Οι διαφορές μεταξύ των δύο σχεδίων για την Ουκρανία

Μετά το 28 σημείων σχέδιο ειρήνης που φέρεται να πρότειναν οι ΗΠΑ, ένα άλλο επικαιροποιημένο πλαίσιο ειρήνης καταρτίστηκε μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Γενεύη, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί.

Ωστόσο, πολλά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, έχουν δημοσιεύσει το κείμενο ενός εναλλακτικού σχεδίου που συντάχθηκε από τους ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου.

Ακολουθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο σχεδίων που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η αντιπρόταση της Ευρώπης περιλαμβάνει:

Περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε 800.000 άτομα σε καιρό ειρήνης

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ανάλογα με τη συναίνεση των μελών του ΝΑΤΟ, η οποία, σύμφωνα με το σχέδιο, δεν υπάρχει

Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύσει «μόνιμα» στρατεύματα στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ να προσφέρουν στην Ουκρανία εγγύηση ασφάλειας παρόμοια με την ανταπόκριση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ ενόψει της ρωσικής εισβολής – αυτό σημαίνει ότι μια επίθεση κατά της Ουκρανίας θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση κατά όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Ειδική ομάδα ασφάλειας με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων για την εφαρμογή της συμφωνίας

Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη με στρατιωτικά μέσα, αλλά μέσω διαπραγματεύσεων