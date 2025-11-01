Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αιγυπτιακό Μουσείο: Η λαμπρή τελετή για την «κατοικία» των Φαραώ

Αυτή την ώρα εγκαινιάζεται και ανοίγει τις πόρτες του ένα εμβληματικό έργο που δίνει νέα πνοή πολιτισμού στο Κάιρο, φυσικά το πολυαναμενόμενο Αιγυπτιακό Μουσείο.

Το «κυκλώπειο» κτίσμα, για την ολοκλήρωση του οποίου χρειάστηκαν δύο δεκαετίες και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, έχει έκταση 500.000 τετραγωνικών μέτρων και φιλοξενεί πάνω από 100.000 εκθέματα, μέσα από 7.000 χρόνια της ένδοξης αιγυπτιακής ιστορίας.

Στη λαμπρή τελετή που οργάνωσε η κυβέρνηση Αλ Σίσι, παρευρέθηκαν διεθνείς ηγέτες, μεταξύ τους το πρωθυπουργικό ζεύγος των Κυριάκου Μητσοτάκη και Μαρέβας Γκραμπόφσκι.

Αιγυπτιακό Μουσείο: Τιμητική εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης

Κορυφαίο έκθεμα του μουσείου είναι ο χαμένος θησαυρός του Φαραώ Τουταγχαμών, ο οποίος είχε ανακαλυφθεί σε ανασκαφή ασύλητου τάφου της Κοιλάδας των Βασιλέων, το 1922.

Παράλληλα με τα εγκαίνια του υποδειγματικού μουσείου, το μουσείο της Ακρόπολης πραγματοποιεί την ίδια στιγμή τιμητική εκδήλωση, κατά την οποία θα προβληθούν ζωντανά τα εγκαίνια κοντά στη Γκίζα.

Ο Αιγύπτιος πρέσβης στην Αθήνα, Ομάρ Ομέρ, έκανε με αφορμή τα παράλληλα δρώμενα μνεία στις σφικτές σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου, που κατάγονται από τους δύο ισχυρότερους πολιτισμούς της αρχαιότητας.