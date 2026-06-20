Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Lyceum Project - Η εκδήλωση για τη Βραζιλία στο Ωδείο Αθηνών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τις εργασίες του Lyceum Project 2026 στο Ωδείο Αθηνών και την ομιλία του Ailton Krenak, συγγραφέα και αγωνιστή για τα δικαιώματα των ιθαγενών στη Βραζιλία και για την προστασία του περιβάλλοντος.
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