Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ των ΗΠΑ: Θέματα διμερών σχέσεων στο τραπέζι

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Michael Rigas.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των εξαιρετικών ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ακόμη, ο κ. Rigas ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πρόσφατη επίσκεψή του στο Άγιο Όρος.
