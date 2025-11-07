Μενού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ των ΗΠΑ: Θέματα διμερών σχέσεων στο τραπέζι

Σε θέματα διμερών στάθηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Michael Rigas.

Reader symbol
Newsroom
Συνάντηση Μητσοτάκη με Rigas
Συνάντηση Μητσοτάκη με Rigas
  • Α-
  • Α+

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Michael Rigas.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των εξαιρετικών ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ακόμη, ο κ. Rigas ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πρόσφατη επίσκεψή του στο Άγιο Όρος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ