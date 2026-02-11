Ο λόγος που καθυστέρησαν οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα

O Kυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας στο πλαίσιο του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας για περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά.

Η συνάντηση των δύο ηγετών ξεκίνησε με καθυστέρηση λίγο μετά τις 15:15 εξαιτίας των γεγονότων στην τουρκική Βουλή. Η ορκωμοσία, το έντονο κλίμα που επικράτησε στην αίθουσα και ο μίνι ανασχηματισμός στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, δημιούργησαν ένα μικρό «θεσμικό χάος» και επηρέασαν τον προγραμματισμό.