Ο λόγος που καθυστέρησαν οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε με καθυστέρηση λίγο μετά τις 15:15 την Τετάρτη (11/2)

Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα | EUROKINISSI
O Kυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας στο πλαίσιο του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας για περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά. 

Διαβάστε ακόμα: Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν σε θετικό κλίμα: «Καιρός να αρθεί κάθε απειλή που έρχεται από το παρελθόν»

Η συνάντηση των δύο ηγετών ξεκίνησε με καθυστέρηση λίγο μετά τις 15:15 εξαιτίας των γεγονότων στην τουρκική Βουλή. Η ορκωμοσία, το έντονο κλίμα που επικράτησε στην αίθουσα και ο μίνι ανασχηματισμός στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, δημιούργησαν ένα μικρό «θεσμικό χάος» και επηρέασαν τον προγραμματισμό.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ