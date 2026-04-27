Ο Μακρόν αποχαιρέτησε τον Μητσοτάκη... με Πανούση και Ιωαννίδη - «Εγώ και εσύ μαζί»

Σε μια «αποχαιρετιστήρια» ανάρτηση προχώρησε ο Εμανουέλ Μακρόν στο Instagram, μετά την υπογραφή των συμφωνιών Ελλάδας - Γαλλίας στην Αθήνα.

«Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία!», αναφέρει η ανάρτηση και προς έκπληξη όλων, συνοδεύεται από το τραγούδι «Εγώ και Εσύ Μαζί», που ερμηνεύει ο Τζίμης Πανούσης και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης.

Ειδικότερα, το απόσπασμα που ακούγεται είναι το εξής: «Εγώ κι εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα 'ναι φευγάτη και συ μακριά απ' το ζεστό σου κρεβάτι. Τότε θυμήσου τη χρυσή συμβουλή Εγώ κι εσύ μαζί. Εγώ κι εσύ μαζί».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεδομένης της «μουσικής» επιλογής του Γάλλου προέδρου, τα σχόλια των Ελλήνων χρηστών κατέκλυσαν το προφίλ του και την εν λόγω ανάρτηση.

«Ζω σε παράλληλο σύμπαν;», «Δεν το ζω αυτό» και «Νόμιζα πως ήταν AI», ήταν μερικά από τα πολλά χιουμοριστικά ελληνικά σχόλια.