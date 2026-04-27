Μακρόν και μέτρα δίνουν ανάσα στην κυβέρνηση - Επανεκκίνηση επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου

Τα οφέλη για τη χώρα από την πολιτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, είχε την ευκαιρία να αναδείξει ο Πρωθυπουργός κατά τη διήμερη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα.

Το «Ελλάς - Γαλλία συμμαχία» που είπε στα ελληνικά ο Εμανουέλ Μακρόν και η ξεκάθαρη δέσμευσή του πως ««εάν η κυριαρχία σας απειληθεί, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε εδώ», επισφράγισαν την εξαιρετική στρατηγική σχέση των δύο χωρών και άφησαν θετικό αποτύπωμα για την κυβέρνηση.

Η επίσκεψη Μακρόν και οι 9 συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση στο γεγονός ότι η Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση, θωρακίζει την Ελλάδα ενισχύοντας ουσιαστικά την αποτρεπτική της ισχύ, αναβαθμίζει το ρόλο της στην περιοχή και καθιστά τις δύο χώρες «ισχυρό άξονα στη Μεσόγειο».

Παράλληλα, όπως έκανε και χθες στην καθιερωμένη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός θα σταθεί ιδιαίτερα και στην οικονομική ανάπτυξη που μεταφράζεται σε πολιτικές στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

«Η "συνταγή" μας παραμένει σταθερή: όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τις προβλέψεις, τόσο το πλεόνασμα θα επιστρέφει στους πολίτες και κυρίως στους πιο αδύναμους», υπογράμμισε, παραθέτοντας τη νέα δέσμη 8 μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα επί τη βάση του πλεονάσματος του 2025. Η ασκούμενη οικονομική πολιτική δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της στρατηγικής διπλών παροχών μέσα στο χρόνο, με τις δεύτερες να ακολουθούν στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο.

Αμφότερα τα θέματα έδωσαν μία πολιτική ανάσα στην κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες, επιτρέποντας τον απεγκλωβισμό από τη φθοροποιό αντιπαράθεση για τις νέες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, και επιτρέποντας τη μετάθεση της συζήτησης σε προνομιακά για την ίδια πεδία πολιτικής. Το πολιτικό κόστος εξάλλου για τη ΝΔ επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά, όπου το κυβερνών κόμμα έχασε 2,3 μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο υποχωρώντας στην πρόθεση ψήφου στο 23,8 και στην εκτίμηση ψήφου στο 29,6%.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι πάντως εκτιμούν ότι το χαμένο έδαφος μπορεί να ανακτηθεί, μέσω της αποφυγής αστοχιών, της επιμονής στη θετική ατζέντα και της ανάδειξης των πολιτικών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε αυτή τη φάση κατά την οποία το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί μία επανεκκίνηση, κρίθηκε ότι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ με πιθανές εσωκομματικές γκρίνιες θα θόλωνε το θετικό momentum. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε να μετατεθεί στις 7 Μαΐου αντί για την προσεχή Πέμπτη που είχε προγραμματιστεί αρχικά.