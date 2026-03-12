Ο Μαρινάκης απαντά για την κατάργηση ανωνυμίας στο internet: «Προσωπική μου θέση, όχι της κυβέρνησης»

Στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των πολιτών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως για την κατάργηση της ανωνυμίας στο internet εξέφρασε προσωπική θέση και δεν αποτελεί κυβερνητική θέση, ενώ προέκυψε από βιωματικά κίνητρα.

Συμπλήρωσε πως κανείς δεν είπε να καταργηθούν τα ψευδώνυμα και όσοι του το αποδίδουν δεν κατανόησαν τι είπε. Έφερε σαν παράδειγμα την αγορά κινητού, που είτε ταυτίζεται ο χρήστης με τον αγοραστή οι εταιρείες γνωρίζουν του αγοραστή και σε περίπτωση χρήσης του για παράνομη πράξη μπορεί να αναζητηθεί.

Όπως δήλωσε εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το πλαφόν μέτρων στα υγρά καύσιμα και σε άλλα προϊόντα σαν προληπτικά μέτρα ενάντια στην αισχροκέρδεια. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει την κοινωνία και τους πολίτες όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες.

Ακολούθως τόνισε ο πρωθυπουργός θα συγκροτήσει υπουργική επιτροπή για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας στη Ελλάδα. Επίσης ανέφερε ότι τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας.

Επισήμανε πως υπεγράφη η σύμβαση για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair για την αναβάθμιση της πυρόσβεσης. Το 2027 θα παραληφθεί το πρώτο αεροσκάφος και το τελευταίο το 2030.