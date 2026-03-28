ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο με επικέντρωση στην ενότητα – Την Κυριακή οι κάλπες για νέα Κεντρική Επιτροπή

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και συνεχίζεται σε κλίμα ενότητας, μετά τις παρεμβάσεις των δύο πρώην προέδρων και κορυφαίων στελεχών του κόμματος.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε το πρωί με τους δημοσιογράφους στο Κέντρο Τύπου, εμφανιζόμενος ικανοποιημένος από την πορεία του συνεδρίου.

Τόνισε ότι η βασική αλλαγή στο καταστατικό μετατρέπει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε ενιαίο πολιτικό φορέα, με στόχο τη διεκδίκηση του μπόνους των 50 εδρών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η πολιτική διακήρυξη που θα ψηφιστεί απόψε ξεκαθαρίζει ότι το Κίνημα δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία από τις εκδοχές της.

«Σύντροφοι και συντρόφισσες, ο στόχος αυτής της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι απλό, είναι κάτι αυτονόητο. Στόχος αυτής της παράταξης είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία», είπε μεταξύ άλλων.

Ιστορικά στελέχη του κόμματος επισημαίνουν ότι διαψεύστηκαν οι προβλέψεις περί συγκρουσιακού συνεδρίου, καθώς όλα τα μέλη που έχουν συγκεντρωθεί από όλη τη χώρα μιλούν για ενότητα, συσπείρωση και ανάγκη να μπει τέλος στην εσωστρέφεια.

Αύριο θα στηθούν οι κάλπες για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα ψηφιστούν τα 271 μέλη και θα ξεκινήσει η μάχη του σταυρού, καθορίζοντας τη σύνθεση του ανώτατου οργάνου του κόμματος.