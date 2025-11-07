«Ο Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια πρώτος στις προτιμήσεις»: Μαρινάκης για Τέμπη, εκλογές και Καρυστιανού

Για τις προκλήσεις της θέσης του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς στην ΕΡΤ για τις φημολογούμενες πολιτικές βλέψεις της Μαρίας Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για υποθετικά σενάρια και τόνισε πως από τη στιγμή που κάποιος κατεβαίνει στην πολιτική, η αντιπαράθεση είναι πολιτική.

«Για τη μάνα κυρία Καρυστιανού, όπως και για κάθε μάνα και για κάθε άνθρωπο που έχει χάσει το παιδί του, τον φίλο του, τον συγγενή του, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τον σεβαστείς ουσιαστικά, χωρίς πολλά λόγια και να μην καπηλευτείς», ανέφερε.

Μαρινάκης: «10 χρόνια πρώτος ο Μητσοτάκης»

Σε ερώτηση, για τις μελλοντικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι ο επόμενος στόχος του είναι να εκλεγεί βουλευτής, κάτι, που, όπως είπε, θα το κρίνουν οι πολίτες στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών.

Συμπλήρωσε, δε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός στη Μεταπολίτευση που είναι για 10 συνεχόμενα χρόνια, από το 2016 και μετά, πρώτος στις προτιμήσεις των πολιτών με τα σωστά και τα λάθη του, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Εμένα η επιδίωξή μου, όχι επειδή οφείλω πολλά στον ίδιο, επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι το καλό για την πατρίδα μας, είναι η τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Γιατί; Η Ελλάδα του 2015 ήταν η Ελλάδα ”μαύρο πρόβατο”. Η Ελλάδα του 2025 είναι η Ελλάδα που πρωταγωνιστεί και διορθώνει λάθη. Θέλω η Ελλάδα του 2035 να μην γυρίσει στο 2015. Θέλω η Ελλάδα του 2035 να πάει ακόμα πιο μπροστά», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.