Ο Μητσοτάκης έθεσε τα πρώτα διλήμματα της κάλπης του 2027 - Μάχη σε διπλό μέτωπο για την αυτοδυναμία

Σε πλήρη ετοιμότητα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, θέτοντας τα πρώτα διλήμματα της κάλπης του 2027 τα οποία θα περιγράφει σταδιακά με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και προκρίνοντας τη σταθερότητα σε μια εποχή μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας.

Χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα χρονιά καθοριστική για την πορεία της χώρας και προσδιορίζοντας εμμέσως τις εκλογές για τον Μάιο του 2027, καθώς είπε ότι απέχουμε από αυτές 15 μήνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε τη χθεσινή εκδήλωση για την κοπή πίτας της γραμματείας οργανωτικού της ΝΔ, για να απευθυνθεί στους πολίτες, στον απόηχο και των δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν μεγάλο ποσοστό να ζητά αλλαγή της κυβέρνησης ενώ όμως είναι απολύτως ασαφές το τι έπεται.

«Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει; Θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σ’ ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά; Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, τον δρόμο της συνέπειας ή το γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών; Αιχμάλωτοι μιας κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί τελικά μόνο προς τα πίσω και μόνο προς τα κάτω;», ήταν το κεντρικό ερώτημα που έθεσε, σχηματοποιώντας το κυρίαρχο δίλημμα της επόμενης εθνικής κάλπης.

Ταυτοχρόνως, ο πρωθυπουργός, επιδιώκοντας να καταδείξει ότι απέναντι στα μετρήσιμα αποτελέσματα των πολιτικών της κυβέρνησης δεν υπάρχει ουσιαστική - ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση, έκανε λόγο για μία «αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση» από κόμματα που αδυνατούν να συνεννοηθούν, δεν ξέρουν τι θέλουν και ενώνονται μόνο κατά της κυβέρνησης.

«Πρόκειται, δυστυχώς, για ένα πολιτικό σκηνικό ανάξιο της συγκυρίας, όπου ο χυδαίος λαϊκισμός συμπλέει με τον δογματισμό, τα ξυλόλια με τις ακοστολόγητες υποσχέσεις, τα πολλά λόγια με τις μηδενικές πράξεις. Με κοινό τόπο τη διαβολή, το ψέμα, την καταστροφολογία και το γκρίζο μιας μίζερης γκρίνιας. Είναι το χρώμα των δικών τους αδιεξόδων, με το οποίο επιχειρούν να τυλίξουν ολόκληρη τη χώρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος επανέλαβε ότι διεκδικεί μία τρίτη θητεία διακυβέρνησης καθώς η μάχη με το βαθύ κράτος δεν εξαντλείται μέχρι το 2027 και ξεκαθάρισε ότι η ανανέωση της εμπιστοσύνης στη ΝΔ θα συνιστά ένα νέο συμβόλαιο για όσα πρέπει να πετύχει. Απευθυνόμενος, δε, σε όσους αναρωτούνται «γιατί μία τρίτη θητεία» τους κάλεσε να απαντήσουν πρώτα σε ένα άλλο ερώτημα: «προτιμούν μήπως να γυρίσουν τρεις τετραετίες πίσω;».



Γνωρίζοντας, πάντως, ότι η αυτοδυναμία είναι ακόμα μακριά, ο πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη της κυβερνώσας παράταξης να ενεργοποιηθούν άμεσα και περιέγραψε μια μάχη σε ένα διπλό μέτωπο. Στα προβλήματα του τόπου τα οποία όρισε ως «αληθινούς εχθρούς» και στις εσωτερικές τους αδυναμίες, που όπως προειδοποίηση μπορεί να γίνουν και μια πρόσθετη απειλή.

Με το βλέμμα στραμμένο στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ αλλά και τους ψηφοφόρους του κέντρου που στήριξαν το κόμμα το 2019 και το 2023, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε και στις ιστορικές αξίες της ΝΔ, επιμένοντας ότι είναι «ένα κόμμα βαθιά κοινωνικό. Η λαϊκή παράταξη της πατρίδας μας. Πατριωτική και κοινωνική. Ο φορέας του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και του δημιουργικού εκσυγχρονισμού» και επισημαίνοντας ότι η προσήλωση στις ιστορικές αξίες της ΝΔ και την προβολή του κυβερνητικού έργου συνιστά κλειδί για την εκλογική επιτυχία.

«Μιλώ για τις αξίες της ΝΔ, διότι αυτές είναι που διαθέτουν τη δύναμη να μας κρατούν συνεπείς στην πορεία μας. Είναι αξίες που βρίσκονται στα δικά σας χέρια», υπογράμμισε προς τα γαλάζια στελέχη, προσθέτοντας ότι η ΝΔ παραμένει ανοιχτή σε νέες ιδέες. Επέμεινε άλλωστε ότι η πολιτική κυριαρχία της ΝΔ αντανακλά «ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα, το οποίο πάει τη χώρα μπροστά».

Στον απόηχο της συνάντησής του με τον Τούρκο Πρόεδρο και το 6ο ΑΣΣ στην Άγκυρα για τα οποία είχε δεχτεί κριτική, κ. Μητσοτάκης επέμεινε στον πατριωτισμό της ευθύνης που όπως είπε «διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας πάντα ελεύθερα και γαλάζια τα "ήρεμα νερά" με τους γείτονές μας και δυναμώνοντας την εθνική μας φωνή, ώστε αυτή να ακούγεται ηχηρά και καθαρά σε κάθε ευκαιρία, όπως συνέβη πολύ πρόσφατα».

Αμφότερες οι αναφορές ερμηνεύονται και ως απάντηση στις αιχμές των πρώην πρωθυπουργών και δη του Αντώνη Σαμαρά, που του έχει χρεώσει επανειλημμένα αλλοίωση του χαρακτήρα της παράταξης, ενώ είχε χαρακτηρίσει την πρόσφατη συνάντηση της Άγκυρας «μεγάλο λάθος».