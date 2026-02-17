Survivor: Φανή για Σηφάκη - «Δεν φοράει παντελόνια και είναι ψεύτης, άι στο δια...»

Χαμός στην ομάδα των Επαρχιωτών χθες (16/2) στο Survivor με τη Φανή Παντελάκη και τον Γιάννη Ρέβη να τσακώνονται και στην όλη ένταση να μπλέκονται και οι Μιχάλης Σηφάκης, Αναστασία Στεργίου και Ιωάννα Δεσύλλα, ενώ «έφυγαν» και μερικά «γαλλικά» πάνω στην ένταση.

Αρχικά η Φανή έστρεψε τα «βέλη» της στον Γιάννη κατηγορώντας τον ότι μιλάει πίσω από την πλάτη της, ενώ εκείνος της είπε ότι περίμενε την κάμερα για να του κάνει επίθεση με αποτέλεσμα οι τόνοι να ανέβουν σε χρόνο μηδέν.

«Αν θα ξαναφύγω και πεις κάτι πίσω από την πλάτη μου, θα γίνει το "έλα να δεις”. Θα μου το λες στρέιτ. Aν θα ξαναφύγω και θα αναφέρεις κάτι για μένα ενώ λείπω, θα γίνει χαμός. Τελεία;», είπε αρχικά η Φανή με τον Γιάννη να της λέει: «Δεν κατάλαβα;».

«Τι είπες όταν έφυγα και πήγα στην παραλία; Ότι πάλι καλά που έφυγε να ηρεμήσουμε, έτσι δεν είπες», τον ρώτησε η Φανή με τον Γιάννη να της απαντάει:

«Είπα δεν μπορώ να ακούω άλλο. Περιμένεις την κάμερα να μου κάνεις επίθεση; Φανή μου, είμαι μια ώρα κάτω και κοιμάμαι και έρχεσαι τώρα και περιμένεις την κάμερα για να μου κάνεις επίθεση;».

Τότε η Φανή του απάντησε ότι «εγώ δεν το είπα σε καμία κάμερα. Δεν το είπες μπροστά μου, απλά», ενώ τον ρώτησε: «Για την κάμερα το είπα αυτό;».

Οι τόνοι ανέβηκαν και άλλο με τη Φανή να λέει «δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι», δείχνοντας τον Σηφάκη και κατηγορώντας τον ότι μιλάει πίσω από την πλάτη των παικτών.

Στον τσακωμό μπλέχτηκαν και ο Σηφάκης και η Αναστασία Στεργίου, η Ιωάννα Δεσύλλα, ενώ στην προσωπική της συνέντευξη η Ευτυχία Κυρκώστα έκανε λόγο για κλίκες στην Μπλε ομάδα

Από πλευράς του ο Μάνος Μαλλιαρός έδειξε να προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα με τη Φανή, όμως, να ξεσπά και να σηκώνεται να φύγει από το σημείο, λέγοντας με έντονο ύφος προς όλους: «Κάτσε να φύγω να ηρεμήσετε, γρήγορα να ηρεμήσετε. Άι στο διάολο».

Στην προσωπική συνέντευξή της η Φανή δήλωσε:

«Έχω πει από την αρχή ότι με τρελαίνει η αδικία και το ψέμα. Δεν είναι όμορφο, όταν φεύγω εγώ, να λες κάτι για μένα από πίσω μου. Γιατί δεν με πήρες να μου πεις: "Φανή, ξέρω γω, για τον α, β λόγο, ότι δεν μπορώ να ακούω να τραγουδάς για παράδειγμα' Δεν γίνεται για έναν, ο ένας να μη μιλάει, ο άλλος να μην τραγουδάει. Αυτό που έκανε ήταν ασέβεια, να μιλήσει πίσω από την πλάτη μου ενώ λείπω».

Φανή για Σηφάκη: «Δεν φοράει παντελόνια και είναι ψεύτης»

Το όλο σκηνικό έγινε αντικείμενο σχολιασμού και στο Συμβούλιο του Νησιού με τον Γιώργο Λιανό να ρωτάει τη Φανή τι έχει συμβεί και πώς έφτασαν τα πράγματα μέχρι εκεί με την παίκτρια να απαντά:

«Όταν θαυμάζεις έναν άνθρωπο και θες να τον έχεις στα αυτιά σου και τον εκτιμάς και στα ξαφνικά βλέπεις ότι δεν είναι αυτός που βλέπεις ότι είναι και τους πιάνει και λέει πάμε να την ψηφίσουμε να τελειώνουμε και κάποια άλλα πραγματάκια...»

«Όταν θαυμάζεις, μπορεί λεπτό προς λεπτό αυτό αυτό να αλλάξει και να μη θες ούτε να τον ακούς ούτε να τον βλέπεις και είναι σαν να μην υπάρχει. Μου δίνεις την άδεια να σηκωθώ και να κάνω μια χειραψία;», ρώτησε τον Λιανό με τον παρουσιαστή να της δίνει το πράσινο φως.

Τότε η Φανή σηκώθηκε, πήγε στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο των Αθηναίων και του είπε: «Θέλω να σου πω ότι εσύ φοράς παντελόνια, αυτός δεν φοράει και είναι ψεύτης και η αδικία και η ψευτιά σε μένα δεν ταιριάζει, αυτό να σου πω μόνο»

«Και δεν θέλω καμία επαφή», κατέληξε εννοώντας τον Μιχάλη Σηφάκη και λέγοντας πως άκουσε η ίδια κάποια πράγματα, ενώ της μετέφεραν και κάποια άλλα πράγματα που είχαν ειπωθεί.