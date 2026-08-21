Ο Μητσοτάκης ευχήθηκε στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της: «Χρόνια Πολλά και ξαναέλα του χρόνου»

Ανάρτηση που κανείς δεν περίμενε δημοσίευσε το πρωί της Παρασκευής, 21 Αυγούστου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στην Μαντόνα, η οποία επέλεξε να περάσει τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, όπως είχε γίνει γνωστό.

Η ποπ σταρ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από το ταξίδι της στην Ελλάδα, μέσα στο οποίο φαίνεται να σβήνει τα κεράκια της τούρτας της με αγαπημένους της ανθρώπους, μέσα σε ιδιωτικό γιότ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Μαντόνα σε Instagram story, της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της και την κάλεσε να επισκεφτεί τη χώρα και του χρόνου.

Ο πρωθυπουργός έγραψε χαρακτηριστικά: Χρόνια Πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέρασες καλά στην Ελλάδα. Έλα ξανά του χρόνου!».

O Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της | Instagram / kyriakos_