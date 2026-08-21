Μενού

Ο Μητσοτάκης ευχήθηκε στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της: «Χρόνια Πολλά και ξαναέλα του χρόνου»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στην Μαντόνα μέσω ανάρτησής του στο Instagram, καλώντας της να επισκεφτεί ξανά τη χώρα μας του χρόνου.

Reader symbol
Newsroom
κυριακος μητσοτακης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ανάρτηση που κανείς δεν περίμενε δημοσίευσε το πρωί της Παρασκευής, 21 Αυγούστου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στην Μαντόνα, η οποία επέλεξε να περάσει τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, όπως είχε γίνει γνωστό.

Η ποπ σταρ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από το ταξίδι της στην Ελλάδα, μέσα στο οποίο φαίνεται να σβήνει τα κεράκια της τούρτας της με αγαπημένους της ανθρώπους, μέσα σε ιδιωτικό γιότ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Μαντόνα σε Instagram story, της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της και την κάλεσε να επισκεφτεί τη χώρα και του χρόνου.

Ο πρωθυπουργός έγραψε χαρακτηριστικά: Χρόνια Πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέρασες καλά στην Ελλάδα. Έλα ξανά του χρόνου!».

O Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της
O Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της | Instagram / kyriakos_

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ