Ο Μητσοτάκης μίλησε στη συγκέντρωση του Τσίπρα - Αλλά όχι αυτός που νομίζατε

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης ήταν ένας εκ των ομιλητών, ο οποίος αντιπροσώπευσε την κοινωνική του ομάδα στη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια, με αντικείμενο τις τοποθετήσεις από απλούς πολίτες.

Πα;ίρνοντας τον λόγο, ο κ. Μητσοτάκης, δεν δήλωσε γόνος της πασίγνωστης πολιτικής οικογένειας, αλλά έμπορος που δραστηριοποιείται στην περιοχή, με κατάστημα που κρατά από τα χρόνια του πατέρα του, ενώ μίλησε για τις δυσκολίες του εμπορικού κλάδου.

«Τα ράφια μας είναι πλέον άδεια. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του πολίτη. Ο καταναλωτής πηγαίνει πλέον στα πολυκαταστήματα και στα Temu, ενώ εμείς με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας.

Κάνουμε τον αγώνα μας, στη Νίκαια είχαμε 8 εμπορικούς δρόμους κάποτε, τώρα είναι δύο και πάνε να κλείσουν. Εγώ έχω κατάστημα με χρώματα και σιδηρικά. Σε λίγα χρόνια δεν θα μπορώ να το κρατάω», είπε μεταξύ άλλων.