Να εκτονώσει την ένταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της αυριανής συνεδρίασης (στις 12.00).

Οι ζυμώσεις στο παρασκήνιο είναι έντονες, ενώ ήδη ο Πρωθυπουργός έχει συναντήσει κατά μόνας βουλευτές που έχουν εγείρει το τελευταίο διάστημα επιφυλάξεις ή ενστάσεις για τους χειρισμούς του Μεγάρου Μαξίμου.

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να γίνει μία συζήτηση άνευ περιορισμών, αλλά το μήνυμα που έχει εκπεμφθεί είναι ότι δεν πρέπει αυτή να ξεφύγει των ορίων προσλαμβάνοντας χαρακτηριστικά εσωκομματικής κρίσης.

Μητσοτάκης: Οι χειρισμοί για υποκλοπές και προανακριτική

«Όσο απαγορεύεται στη Νέα Δημοκρατία η οποιαδήποτε φίμωση απόψεων, τόσο επικίνδυνο είναι να “πυροβολήσουμε τα πόδια μας”. Και δεν πρόκειται να γίνει αυτό», σημείωσε χθες στο OPEN ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποτυπώνοντας και τη γραμμή της ομιλίας του Πρωθυπουργού.

Η απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και το «όχι» που φαίνεται ότι θα πει στην προτεινόμενη από τη Χαριλάου Τρικούπη Εξεταστική για τις υποκλοπές, εκτιμάται ότι λειτουργούν ως βαλβίδα αποσυμπίεσης στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης καθώς εκλήφθηκαν ως βήματα προς τη μεριά των βουλευτών της ΝΔ.

Βασικό σημείο εσωκομματικής τριβής άλλωστε αποτέλεσε η προηγούμενη «σαλαμοποίηση» των περιπτώσεων που ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Με τις κινήσεις αυτές ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψει την προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής χωρίς στοιχεία.

Παράλληλα, η προοπτική για εκλογές τον Σεπτέμβριο που συζητείται τελευταία θέτει το κόμμα σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Και άπατες αντιλαμβάνονται ότι σε μία τέτοια συγκυρία δεν υπάρχον περιθώρια να τροφοδοτούν οι ίδιοι τον μύλο της πόλωσης της αντιπολίτευσης. Υπό αυτή την παράμετρο και ενόψει του Συνεδρίου της ΝΔ ουδείς δείχνει να έχει πρόθεση ευθείας αμφισβήτησης της ηγεσίας.

Εξ ού και οι διαφωνούντες βουλευτές διαβεβαιώνουν ότι οι διαφωνίες τους δεν συνιστούν «αντάρτικο» αλλά αγωνία για το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πάντως δεν αποκλείεται ένας νέος γύρος πυρών για το επιτελικό κράτος και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς όπως ο Άκης Σκέρτσος, καθώς και αναφορές για απομάκρυνση του κόμματος από τις παραδοσιακές του αξίες.

Ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που αποτελεί και το κυρίως «μενού» της συνεδρίασης. Είναι βέβαιο πάντως ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθεί η πρόταση για ασυμβίβαστο βουλευτή – Υπουργού που έχει προκαλέσει ήδη έντονους προβληματισμούς σε γαλάζια στελέχη.

Σε αυτό το κλίμα πάντως τη δική της αξία έχει η απουσία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή από το Συνέδριο της ΝΔ, βαθαίνοντας το χάσμα με το Μέγαρο Μαξίμου. Σε χθεσινή του συνάντηση με την Ντόρα Μπακογιάννη για το βιβλίο της που αφορά στη θητεία της στο Υπουργείο Εξωτερικών επί διακυβέρνησης του ίδιου, ο κ. Καραμανλής δεν απάντησε ρητά για το Συνέδριο, αλλά σύμφωνα με συνομιλητές του δεν προτίθεται να παραστεί.