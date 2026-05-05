Μαρινάκης για Ανδρουλάκη και υποκλοπές: «Τι έχουν να ακούσουν τα αυτάκια μας»

Για την πρόταση από το ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές τοποθετήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Γενικά χθες ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς επιβεβαιώθηκα σε αυτό που είχα πει πριν από λίγες μέρες, ότι στη μάχη που θα δώσει με τον κύριο Τσίπρα για το ποιος θα είναι ο ηγέτης του προοδευτικού χώρου μόνο στο όνομα, όχι στη χάρη και στην ουσία προοδευτικού χώρου, τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας.

Δεν πέρασαν λίγες μέρες και ο κύριος Ανδρουλάκης επιβεβαίωσε αυτό το οποίο είχε πει ο κύριος Καστανίδης για το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί πέραν του μαξιμαλισμού και της πλειοδοσίας στις υποσχέσεις, ακολούθησε και μια ρητορική που παραπέμπει στις πιο μαύρες ημέρες του αυριανισμού».

Μαρινάκης: «Ο Ανδρουλάκης ξεπέρασε τα όρια που είχε θέσει»

«Χρησιμοποίησε την οικογένεια του Πρωθυπουργού για να κάνει επίθεση. Θα μπορούσε να κάνει μια πολιτική επίθεση, όπως και το "ψεύτης" μπορείς να το πεις διαφορετικά, να πεις "δεν ισχύουν αυτά που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος", "ψεύδεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος", αλλά αυτό είναι το λιγότερο, το κάνουν συνέχεια, εδώ μας έχουν πει ''ενορχηστρωτές της συγκάλυψης" και έχουν μιλήσει για χαμένα βαγόνια.

Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ξεπέρασε και τα όρια που ο ίδιος είχε θέσει μέχρι τώρα, το πήγε πολύ χαμηλά το επίπεδο και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους, όχι ο βασικότερος, αυτής της δημοσκοπικής εικόνας του ΠΑΣΟΚ.

Το ξαναλέω ο κύριος Ανδρουλάκης είναι έκτος καταλληλότερος πρωθυπουργός και το κόμμα του είναι δεύτερο. (Για το

Σχετικά με το εάν θα πει η Κυβέρνηση «ναι» στην Εξεταστική, σχολίασε πως Ο κ. Ντίλιαν είναι ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό γιατί παραπέμφθηκε, έχει κάνει έφεση, άρα υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας και θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό με την ιδιότητα του κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό.

Βρέθηκε κατηγορούμενος γιατί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την οποία μιλούσαν για «συγκάλυψη», έβγαλε μία διάταξη και αφού είπε ό,τι είπε για την ευθύνη του κράτους, μπορεί να μην άρεσε σε κάποιους, αλλά αυτό είπε η Δικαιοσύνη και επιβεβαιώθηκε από τρίτο ανώτατο δικαστικό λειτουργό πριν από λίγες ημέρες παρέπεμψε τους τέσσερις αυτούς ανθρώπους να δικαστούν.

Δεν μπορούμε να παίρνουμε, να κάνουμε cherry picking των αποφάσεων της Δικαιοσύνης. Πολύ σύντομα, αφού μελετήσουμε τα πραγματικά δεδομένα της πρότασης, γιατί το κίνητρο είναι ξεκάθαρο, έχει γίνει ήδη μια Εξεταστική, το ΠΑΣΟΚ θέλει αντί να συζητάμε για τα προγράμματά μας και το τι κάνουμε στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, θέλει να συζητάμε για εξεταστικές και προανακριτικές, το κίνητρο είναι ξεκάθαρο, δεν είναι η αλήθεια.

Το τι θα πούμε θα είναι αποτέλεσμα ελέγχου των πραγματικών δεδομένων, δεν θα αργήσουμε να απαντήσουμε και των νομικών δεδομένων. Θα απαντήσουμε με βάση τον συνδυασμό που θα γίνει, δηλαδή τη συνδυαστική σκέψη που θα υπάρξει μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και της νομικής πραγματικότητας».