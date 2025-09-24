Μενού

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον αλ Σαράα: «Έτοιμη η Ελλάδα να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας»

Κυριάκος Μητσοτάκης και Αχμάντ αλ Σαράα συναντήθηκαν στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Reader symbol
Newsroom
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμάντ αλ Σαράα, συναντήθηκε σήμερα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των εργασιών για τη 80ή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, καθώς και στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ