Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον αλ Σαράα: «Έτοιμη η Ελλάδα να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας»

Με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμάντ αλ Σαράα, συναντήθηκε σήμερα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των εργασιών για τη 80ή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, καθώς και στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας.
