Ο Μητσοτάκης «ζεσταίνει» την κομματική μηχανή της ΝΔ ενόψει του προεκλογικού 2026

Σε εγρήγορση θέτει μέρα με την ημέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κομματική μηχανή ενόψει της εισόδου στο 2026 το οποίο θα είναι έτος προεκλογικό. Αυτό αποτυπώθηκε και στη χθεσινή του ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, όπου περιέγραψε ήδη τα βασικά διλήμματα της κάλπης του 2027 και επιδίωξε τη συσπείρωση της κομματικής βάσης, μιλώντας για ένα «υπαρξιακό» διακύβευμα «αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή “ακυβέρνητη πολιτεία” όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία».

Στον απόηχο της «γαλάζιας» γκρίνιας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις κάτω από την πίεση αγροτών και κτηνοτρόφων που βρίσκονται στα μπλόκα και με φόντο την εθνική επιτυχία της εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στο αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup που ανέδειξε ως «σφραγίδα της επιστροφής της πατρίδας από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη», αλλά και την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, τον οποίο χαρακτήρισε «κοινωνικό - αναπτυξιακό - ρεαλιστικό - μεταρρυθμιστικό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να προλάβει επικίνδυνα φαινόμενα εσωστρέφειας που λειτουργούν αποσυσπειρωτικά.

Εξού και κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να γίνουν στις περιφέρειές τους κοινωνοί του κυβερνητικού έργου, λέγοντας όχι στην ηττοπάθεια και την έπαρση και ξεκαθαρίζοντας ότι η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται και από τη δική τους δουλειά. Τους συνέστησε ουσιαστικά οι όποιες εύλογες ανησυχίες ή δύσκολες συγκυρίες να μην επισκιάζουν τα αποτελέσματα των πολιτικών της κυβέρνησης προς όφελος των πολιτών και της χώρας και οι ίδιοι να υπερασπίζονται και να μεταδίδουν τις εφαρμοζόμενες πολιτικές με αυτοπεποίθηση, επιχειρήματα και πειθώ.

«Το βλέμμα μας χαμηλά»

Το μήνυμα ενείχε μία λογική καρότου και μαστιγίου. Και συνοψίστηκε στην παρότρυνση «να κρατάμε την αισιοδοξία και την πίστη μας ψηλά, αλλά το βλέμμα μας χαμηλά» και στην υπόμνηση ότι «κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά, αν πρώτα η μεγάλη μας παράταξη δεν επικρατήσει πολιτικά». Υπό αυτό το πρίσμα επισήμανε με νόημα πως οι βουλευτές «δεν είναι μόνο “ιμάντες” μεταφοράς του κλίματος των πολιτών. Αλλά ταυτόχρονα και πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης».

Ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται ότι το στοίχημα μιας τρίτης τετραετίας διακυβέρνησης της ΝΔ ενώ το κόμμα απέχει ακόμα δημοσκοπικά από την επιδιωκόμενη αυτοδυναμία θα έχει ανηφορική διαδρομή. Γι’ αυτό και υπογράμμισε ότι στις μάχες που έρχονται «κανείς δεν περισσεύει», στρέφοντας το βλέμμα στην παραδοσιακή βάση της παράταξης και επιμένοντας στη διεύρυνση του κόμματος απευθυνόμενος και σε όσους ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες αλλά συστρατεύθηκαν με τη ΝΔ το 2019 και το 2023.

«Δεν θα υποχωρήσουμε, λοιπόν, ούτε στον λαϊκισμό, ούτε απέναντι στον αντιπολιτευτικό μηδενισμό», διαμήνυσε στέλνοντας το μήνυμα ότι θα συνεχίσει με το πόδι στο γκάζι.

Το κλίμα ευφορίας που κυριαρχούσε πάντως μετά την εκλογή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη που στην προεδρία του Eurogroup και το «μασάζ» του Κώστα Τσιάρα τις προηγούμενες ημέρες στους βουλευτές της ΝΔ φάνηκε να επέδρασαν καταλυτικά στην αποσυμπίεση της έντασης στο εσωτερικό του κόμματος. Η πλειοψηφία των 19 βουλευτών που έλαβαν το λόγο στη χθεσινή Κοινοβουλευτική Ομάδα είχαν κοινό παρανομαστή την ειλικρινή προσπάθεια της κυβέρνησης να βρει ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Ενώ η πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς τους αγρότες για συνάντησή μαζί του το απόγευμα της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου φρέναρε τις πιθανές γκρίνιες ή βολές, καθώς κατέδειξε τη βούληση του ίδιου για διάλογο και τη διάθεσή του για εξάντληση των περιθωρίων με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Συσπειρωτικά εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει και η Σύνοδος των νεοεκλεγέντων Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ αυτό το Σαββατοκύριακο στο ΟΑΚΑ, όπου μακριά από τα δημοσιογραφικά φώτα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί τους για οργανωτικά ζητήματα και όσα απασχολούν την επικαιρότητα. Σήμερα στις 12.00 θα απευθύνει ομιλία ο Πρωθυπουργός, ώστε να ζεστάνει ακόμα περισσότερο τις κομματικές μηχανές.