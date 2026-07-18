Ο Νίκος Παππάς νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Νέος Γραμματέας της Κ.Ε. εκλέχτηκε ο Νίκος Παππάς, αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Η δήλωση του νέου Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά

«Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις βαθιές ευχαριστίες προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης.

Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω όμως βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας και θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπειρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε, θα έλεγα, προωθηθεί, παραμεληθεί προς την πολιτική αδράνεια.

Αυτός είναι ο βασικός στόχος και ξεκινάμε και δουλεύουμε συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη για τη συνολική ανασυγκρότηση του χώρου μας και για να αλλάξει εκ νέου ο πολιτικός χάρτης και να γίνει η σύγχρονη Αριστερά μια πρωταγωνιστική δύναμη.

Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών. Έχω βαθιά πίστη στις ιδέες μας, στο πρόγραμμά μας και στο ανθρώπινο δυναμικό που επιμένει και μπορεί να εγγυηθεί τη νέα ανάκαμψη».

Παράλληλα εγκρίθηκε η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Ακολουθεί με αλφαβητική σειρά:

ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ

ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ

ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

