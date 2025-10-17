Ο... νόστιμος διάλογος στο υπουργικό telco, η παραίτηση-φάντασμα του Τσιάρα και ο Κίσινγκερ

Για λίγα λεπτά χθες το μεσημέρι επικράτησε ένας χαμός στα τηλέφωνα, καθώς διακινήθηκε η πληροφορία ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας υπέβαλε παραίτηση στο Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς αυτή να γίνει αποδεκτή. Γρήγορα βέβαια η υπόθεση διαψεύστηκε και το θέμα έκλεισε. Πάντως, λίγη ώρα μετά, στη συντονιστική τηλεδιάσκεψη που γίνεται με Χατζηδάκη, Τσιάρα, Πιτσιλή κ.ο.κ. για τα αγροτικά, έγινε ένα νόστιμο ενσταντανέ. Όταν μπήκε στην telco για τον ΟΠΕΚΕΠΕ o Χατζηδάκης ήταν ανοιχτή η κάμερα του Τσιάρα, αλλά αυτός δεν καθόταν στη θέση του. Είπε λοιπόν ο Χατζηδάκης γελώντας, δεν βλέπω τον Τσιάρα, μήπως τελικά παραιτήθηκε; Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε ο Τσιάρας απαντώντας «εγώ κ. Αντιπρόεδρε δεν παρατάω τη μάχη».

Νέος διευθυντής

Η υπόθεση με την παραίτηση Τσιάρα ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα μιας θεσσαλικής ιστοσελίδας και πήγε τρένο. Πάντως, όπως μου έλεγε και σοβαρή πηγή μου, θα μπορούσε να παραιτηθεί ένας υπουργός, ενώ την προηγούμενη μέρα έχει διορίσει έναν συνεργάτη του ως νέο διευθυντή του γραφείου του στο υπουργείο;. Το ερώτημα ήταν σωστό, αλλά φαίνεται δεν το άκουσαν αυτοί που έπρεπε και εξετέθησαν.

Την Τρίτη η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Την Τρίτη κατατίθεται η κυβερνητική τροπολογία που θα δίνει την αρμοδιότητα για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας. Εκεί θα διατυπωθούν ακριβώς τόσο το πώς θα ορίζονται οι αρμοδιότητες όσο και το ποιος θα έχει την ευθύνη καθαρισμού, απαγορεύσεων διαδηλώσεων κοκ. Πρόκειται πάντως για ένα θέμα που έχει προκαλέσει σύγχυση ακόμη και σε κυβερνητικούς βουλευτές που δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν σε διάφορα πάνελ που αντιμετώπισαν πίεση τόσο από τους δημοσιογράφους όσο και από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης.

Θα είναι ο Βενιζέλος στο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ;

Χθες σας επεσήμανα τις δηκτικές δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου για τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο τις τελευταίες μέρες έχει φουντώσει μια συζήτηση για το εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει στον πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος, απόφαση που πάντως θα μπορούσε να προκαλέσει συσπειρώσεις και αντισυσπειρώσεις στο κομματικό ακροατήριο. Ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος απάντησε στην ΕΡΤ πως είναι εντάξει στο χώρο της «μεταπολιτικής» και νομίζω πως έδωσε μόνος του την απάντηση σε έναν γρίφο που δεν θα είχε εύκολη απάντηση για τον κ. Ανδρουλάκη.

Από την επόμενη συζήτηση κόφτης στη Βουλή

Θα σας πω μια ιστορία που πάντα βρίσκω ενδιαφέρουσα: όταν η Washington Post ζήτησε από τον Χένρι Κίσσιγκερ να γράψει ένα κείμενο ανάλυσης για το μεσανατολικό 1.500 λέξεων, ο επονομαζόμενος και «μάγος της αμερικανικής διπλωματίας» ζήτησε διορία μιας εβδομάδας. Όταν η εφημερίδα επανήλθε ζητώντας του να το περιορίσει στις 750 λέξεις, ο Κίσσινγκερ απάντησε πως θα χρειαστεί δυο εβδομάδες. Γιατί τα θυμήθηκα αυτά; Η χθεσινή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ήταν η τελευταία που έλαβε χώρα χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Από την επόμενη φορά, θα μπει όριο 10 λεπτών στον Πρωθυπουργό, και πέντε λεπτών στους αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Αυτό σημαίνει πως ο λόγος πρέπει να είναι περιεκτικός και να αποφεύγει τα περιττά. Που εξυπακούεται πως χρειάζεται μεγαλύτερη προετοιμασία (για αυτό και το παράδειγμα με τον Κίσινγκερ). Να το δω λοιπόν να εφαρμόζεται στην πράξη.

Εξελίξεις με τη Μονή Σινά

Φαίνεται ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου για τη ρύθμιση του θέματος της Μονής Σινά και της διαφύλαξης του χριστιανορθόδοξου χαρακτήρα της, αν κρίνω από αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Τώρα που το θέμα δεν είναι στην επικαιρότητα και το ΥΠΕΞ μπορεί να κάνει δουλειά με τους Αιγύπτιους, φάινεται ότι υπάρχει πρόοδος για τη διακρατική συμφωνία. Όμως, αυτή θα πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης της Αδελφότητας της Μονής, γι' αυτό και ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ταξιδέψει αυτό το Σαββατοκύριακο στα Ιεροσόλυμα, για τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου κ. Συμεών, ο οποίος πήρε τη θέση του Δαμιανού. Επίσης, θα δει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, ο οποίος έχει εποπτεία επί της Μονής.