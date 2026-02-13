Ο Παναγόπουλος απαντά στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για παραίτηση: «Δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, που κατηγορείται για υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ, τοποθετήθηκε στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητά την παραίτησή του.

Ο κύριος Παναγόπουλος κατά την ανακοίνωση του ξεκαθαρίζει ότι την απομάκρυνση του έχουν το δικαίωμα να την αποφασίσουν μόνο οι αρμόδιοι και όχι κομματικοί φορείς.

Συγκεκριμένα, δήλωσε, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ: «Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή.

Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο. Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας», καταλήγει στην δήλωσή του ο κ. Παναγόπουλος.

Παναγόπουλος: Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, σημείωνε στην απόφασή της ότι με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, θέτει «άμεσα σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση για την οποία ερευνάται», υπενθυμίζοντας «για μια ακόμα φορά ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως για κάθε Έλληνα πολίτη».

Υπογραμμίζει δε την πεποίθησή της ότι «από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος, ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ».