Ο Παπαστεργίου απαντά για τη Βιολάντα: «Η τελευταία μου υπογραφή στην άδεια ήταν το 2011»

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου «Βιολάντα», δηλώνοντας ότι εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός από το 2000 έως το 2013 και ότι η πιο πρόσφατη υπογραφή του για την άδεια του συγκεκριμένου εργοστασίου χρονολογείται το 2011.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός επισήμανε πως η υπογεγραμμένη άδεια αφορούσε τμήμα κτιρίου που είχε κατασκευαστεί σε δύο φάσεις, καθώς η επιχείρηση είχε επεκταθεί με αλλαγές στα κτίρια.

Ο υπουργός απέφυγε να επεκταθεί περαιτέρω, δεδομένου ότι η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι σοκαρίστηκε από την απολογία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ανέφερε πως κατάλαβε την «ευθεία βολή» που δέχθηκε, αλλά δεν τον κατηγορεί προσωπικά.