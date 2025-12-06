Ο Παύλος Κοντογιαννίδης κατακεραυνώνει τον Αλέξη Τσίπρα: «Η ντροπή, ντροπή δεν έχει»

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής Παύλος Κοντογιαννίδης επέλεξε την πλατφόρμα TikTok για να απευθυνθεί στους πολίτες, καταγγέλλοντας τους «ξεπερασμένους πολιτικούς μηχανισμούς» που, όπως είπε, «κατακλέβουν τη χώρα».

Σχόλια για την παρουσίαση του βιβλίου

Αναφερόμενος στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, ο Κοντογιαννίδης τόνισε: «Η παρουσίαση του βιβλίου μετατράπηκε σε παρουσίαση ενός κόμματος χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο, χωρίς άλλους συμπαρουσιαστές ή επιτροπή».

Κριτική στη φορολογία των πλουσίων

Ο πρώην βουλευτής κατηγόρησε τον Τσίπρα για αντιφάσεις, λέγοντας: «Ο άνθρωπος που με δικό του νομοσχέδιο επί δικής του πρωθυπουργίας, το οποίο ψήφισε και η ΝΔ τότε, έλεγε για την φορολογία των πλουσίων ολίγων, ότι φορολογούνται με 2% οικειοθελώς».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Τσίπρα ότι θα φορολογήσει τους πλούσιους για να στηρίξει τους φτωχούς, ο Κοντογιαννίδης απάντησε: «Τι πιο πέρα από αυτή την παπαριά, να την χαρακτηρίσω λαϊκίστικα».

Ο Κοντογιαννίδης υπενθύμισε παλαιότερες αντιφάσεις του πρώην πρωθυπουργού: «Αν κάνουμε και μια αναδρομή στο παρελθόν θα δούμε και κάτι “go home κυρία Μέρκελ”, θα “βαράμε το ζουρνά και το νταούλι” και θα χοροπηδάνε οι πάντες».

Καταγγελίες για ναρκισσιστική πολιτική

Ο ηθοποιός κατηγόρησε τον Τσίπρα και τους συνεργάτες του ότι επιδίδονται σε «ναρκισσιστική» πολιτική, όπου «ο λαός δεν έχει ουσιαστικό λόγο».

Κλείνοντας, ο Κοντογιαννίδης δήλωσε: «Η ντροπή, ντροπή δεν έχει».