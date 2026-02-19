Ο Πολάκης φώναξε συνθήματα με τους οδηγούς ταξί: «Της Uber τσιράκι, Κυρανάκη και Μητσοτάκη»

Με κλιμάκιο αποτελούμενο από τέσσερις βουλευτές, μεταξύ τους ο Παύλος Πολάκης, παρενέβη υπέρ των αιτημάτων των αυτοκινητιστών ταξί ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους.
Οταν έφτασε η διαδήλωση στη Βουλή από την είσοδο της Βασιλίσσης Σοφίας ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος έδωσε τον λόγο στους βουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα στηρίξουν την πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία.
Πιο συγκεκριμένα ο Παύλος Πολάκης με έντονα καταγγελτικό λόγο σημείωσε ότι «το μητσοτακικό παρακράτος θέλει να εξοντώσει όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».
Πολάκης: «Της Uber τσιράκι, Κυρανάκη και Μητσοτάκη»
«Ένα τέτοιο παράδειγμα είστε και εσείς», εξηγώντας στη συνέχεια ότι ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του «έχουν ανοικτούς λογαριασμούς κι επιταγές με όλες τις πλατφόρμες Uber και δεν συμμαζεύεται».
Διαβάστε ακόμα: Παύλος Πολάκης: Την άρση ασυλίας του αποφάσισε η Βουλή
Ο πρώην υπουργός έφτασε στο σημείο ακόμη και να φωνάξει το σύνθημα που πρόταξαν οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί «της Uber τσιράκι Κυρανάκη και Μητσοτάκη και δεν συμμαζεύεται», διαμηνύοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερά στο πλευρό του κλάδου.
Το κλιμάκιο αποτελούταν από τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Νίκο Παππά, Παύλο Πολάκη και Γιώργο Ψυχογιό, με τους έτερους βουλευτές να επισημαίνουν ότι ο αγώνας των ταξί είναι δίκαιος και έχει κοινωνική αποδοχή.
