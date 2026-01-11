Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη - Τι θα συζητήσουν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να μεταβεί αύριο, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στη Μαδρίτη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ενώ θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Felipe VI.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μαδρίτη είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ισπανία σε διμερές επίπεδο εδώ και 13 χρόνια και σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων ενώ στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ελλάδα και Ισπανία, δύο χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαίκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Μαδρίτη, όπου στις 13.00 (τοπική ώρα) θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο και γεύμα εργασίας. Στις 17.00 ο Πρωθυπουργός θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Felipe VI, στο Βασιλικό Ανάκτορο Zarzuela.