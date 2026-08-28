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«O πρωθυπουργός των μουσαμάδων παραμένει αμετανόητος»: Πυρά Μαρινάκη κατά Τσίπρα για το μετρό Θεσσαλονίκης

Η κριτική του Παύλου Μαρινάκη μετά τα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα για τις «φιέστες εγκαινίων» με φόντο το μετρό στη Θεσσαλονίκη.

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Παύλος Μαρινάκης
Παύλος Μαρινάκης | Eurokinissi
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Σκληρή κριτική άσκησε ο Παύλος Μαρινάκης, μετά τα σχόλια του προέδρου της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργού για το μετρό της Θεσσαλονίκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «πρωθυπουργό των μουσαμάδων», παραθέτοντας φωτογραφίες με το πώς ήταν το μετρό επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και πώς τώρα, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε: «Επειδή ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός των «μουσαμάδων», παραμένει αμετανόητος και μιλώντας σήμερα σε κομματική συνεδρίαση τόλμησε να κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «φιέστες εγκαινίων», παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες, με τους μουσαμάδες του κ. Τσίπρα και την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα». 

Metro
Τα ντοκουμέντα του Παύλου Μαρινάκη για το μετρό της Θεσσαλονίκης

 

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