Ο πρώτος υποψήφιος μήνας για εκλογές, το φρένο στην κόντρα με Δένδια και οι 3 πιστοί του ΣΥΡΙΖΑ

Χθες (22/10) εξελίχθηκε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης στον άξονα Μητσοτάκη-Δένδια. Καταλαβαίνω ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να το τραβήξει, αν και αφενός η δυσθυμία του Μαξίμου είναι δεδομένη και ταυτόχρονα ο Δένδιας θεωρεί ότι έγινε μια προσπάθεια να του φορτωθεί ο μουντζούρης. Στο τέλος της ημέρας όμως καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να προκαλέσει σύγκρουση, εκτός ίσως από τον Άδωνι που εκπέμπει σε πολύ ψηλούς τόνους.

Πυροσβεστική παρέμβαση

Το Μαξίμου πάντως προσπαθεί μέσω του εκπροσώπου Μαρινάκη να υποβαθμίσει τα εσωτερικά θέματα μεταξύ υπουργών. Χθες στο Open είπε ότι απέχουν πολυ αυτά που συζητάνε σε ένα σπίτι από εκείνα που ενδιαφέρουν την παραπολιτική κουζίνα. Επί της ουσίας άδικο δεν έχει, αλλά οι δηλώσεις ή σπόντες ανατροφοδοτούν αυτή τη συζήτηση που πράγματι ελάχιστα ενδιαφέρει την κοινωνία. Και προφανώς αυτό θα είναι και το πνεύμα των σημερινών απαντήσεων που θα κληθεί να δώσει στο briefing.

Ο Χρυσοχοϊδης στο Μαξίμου

Στο ίδιο πνεύμα επίσης ο πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες και με τον έτερο καθ’ ύλη αρμόδιο υπουργό, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς η Αστυνομία έχει την ευθύνη φύλαξης του μνημείου. Πρέπει να σας πω ότι και κάποιοι εντός του Μαξίμου έχουν την άποψη ότι ο υπουργός δεν έπρεπε να τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο για τα φαναράκια στο Σύνταγμα, αλλά στο τέλος της ημέρας η δουλειά που πρέπει να κάνει είναι αντικειμενικής φύσεως.

Διαβάστε επίσης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης, η πολιτική δήλωση Δένδια μέσω της απουσίας και το ζητούμενο Μητσοτάκη

To 18μηνο για τις εκλογές

Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για ακόμη μια φορά χθες για το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών και απάντησε πως οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σε 18 μήνες από σήμερα. Στην πραγματικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει για την «άνοιξη του 2027» που σημαίνει πως ο Μάρτιος είναι ο πρώτος υποψήφιος μήνας. Ρώτησα πηγή μου στην κυβέρνηση για το εάν μέχρι τότε προβλέπεται κάποιος ανασχηματισμός και η πηγή μου μειδίασε κι έπειτα μου εξήγησε πως πρώτον, το τρέχον σχήμα είναι το πιο αποτελεσματικό της τρέχουσας τετραετίας, δεύτερον, δεν υπάρχει πια χρόνος για τους υπουργούς να μάθουν νέα χαρτοφυλάκια και τρίτον, πως το χαρτί του ανασχηματισμού δεν μπορεί να βοηθήσει στην παρούσα φάση την κυβέρνηση - μόνο η στοχοπροσήλωση και τα αποτελέσματα. Και μου υπενθύμισε πως από τον Γενάρη οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν αύξηση των εισοδημάτων τους, λόγω των μειώσεων στη φορολογία.

Οι 3 σωματοφύλακες στον ΣΥΡΙΖΑ

Από χθες σας έγραψα για τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ζητείται από τον Πρόεδρο να τραβήξει σαφείς διαχωριστικές γραμμές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μαθαίνω πάντως ότι οι τρεις «κομμένοι» του Τσίπρα, που αποτέλεσαν βασικά στελέχη της δυναμικής πορείας του στην εξουσία, οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου, συγκροτούν μια άτυπη τριάδα που επιθυμούν να δώσουν τον αγώνα μέχρι τέλους ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει αλώβητος και να καταφέρει στις επόμενες εκλογές να μπει στη Βουλή. Αυτό χαροποιεί ιδιαίτερα τον πρώην Πρωθυπουργό, που έχει κόψει κάθε σχέση μαζί τους. Και αναμένω με ενδιαφέρον να διαβάσω τι τους καταλογίζει στο επερχόμενο βιβλίο του.

Διαβάστε επίσης: Κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία για την τακτική ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε Τσίπρα: Οι δύο γραμμές στο κόμμα

Η εκδήλωση του «κύκλου ιδεών»

Εδώ και χρόνια οι εκδηλώσεις του Κύκλου Ιδεών συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα (23/10) στις 18.00 στο King’s George στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί μια ακόμη, με θέμα «το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις». Συζητούν με τον Ευάγγελο Βενιζέλο οι Ινώ Αφεντούλη, ο καθηγητής Κώστας Κωστής, ο Ανδρέας Πετρουλάκης, ο Παύλος Τσίμας και ο Πρόεδρος της Μetron Analysis, Στράτος Φαναράς, ο οποίος μαθαίνω πως θα παρουσιάσει και σχετική έρευνα. Την αναμένω με ενδιαφέρον.

