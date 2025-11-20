Ο ψυχρός πόλεμος Αμερικανών και Κινέζων για τα λιμάνια της χώρας είναι δεδομένο προκαλεί αναβρασμό και στην κυβέρνηση. Αυτή την περίοδο, άπαντες οι υπουργοί παίζουν φουλ ΗΠΑ, αν κρίνω και από τις στενές επαφές με τη νέα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Και με δεδομένη την απόφαση των Αμερικανών να παίξουν μπάλα με την Ελευσίνα ως αντίβαρο του Πειραιά, η σημερινή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου αποκτά νέο ενδιαφέρον. Πέραν της παρέμβασης του Κωστα Καραμανλή, επί των ημερών του οποίου ήρθε στην Ελλάδα η COSCO, να σας πω ότι το Επιμελητήριο μέχρι αργά χθες (19/11) ανέμενε επιβεβαίωση για το ποιος θα έρθει από την κυβέρνηση, καθώς ο ένας μετά τον άλλον οι υπουργοί... κόβουν λάσπη. Ιδίως όσοι έχουν στενές επαφές με την Κίμπερλι.

«Το παρελθόν είναι μια άλλη χώρα»

Στην περίπτωση του Λιμανιού στον Πειραιά ταιριάζει γάντι η διάσημη φράση του Βρετανού συγγραφέα L. P. Hartley στο μυθιστόρημά του The Go-Between (1953), «το παρελθόν είναι μια άλλη χώρα». Η φράση έχει γίνει εμβληματική γιατί συνοψίζει τέλεια την αίσθηση ότι το παρελθόν μοιάζει ξένο· Αυτή ήταν η Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 2000, χωρίς όραμα και πυξίδα, με απλή διαχείριση του εφήμερου. Η κυβέρνηση Καραμανλή δεν έκανε και κάποια ιδιαίτερη επαφή εκείνο το διάστημα για να προσεγγίσει κάποιον δυτικό επενδυτή. Είδαν και οι Κινέζοι το μεγάλο κενό που δημιουργείται και ήθελαν ένα λιμάνι κόμβο στην Ευρώπη ώστε να υπηρετήσουν το Belt&Road. Ακολούθησε η κυβέρνηση Παπανδρέου που όχι μόνο δεν έκοψε τον δρόμο στους Κινέζους αλλά ενίσχυσε τη συνεργασία και εν τέλει η κυβέρνηση Τσίπρα που μέσω ΤΑΙΠΕΔ, ολοκλήρωσε την παραχώρηση. Σχεδόν 20 χρόνια μετά, τρέχουμε να βρούμε εναλλακτικές.

Το τέλος μιας σχέσης

Επειδή βλεπω ότι έχει σηκωθεί πολλή συζήτηση για τη χθεσινή παραίτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντή Καραναστάση, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω λόγους αμφιβολίας για τα όσα εκθέτει στην πυρινη ανάρτησή του. Μπορεί να γυρίσει ανεμπόδιστος στο θέατρο. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι η συντροφική σχέση που είχε με την κ. Κωνσταντοπούλου είναι γνωστό στους παροικούντες τη Ιερουσαλήμ ότι έχει τελειώσει εδώ και καιρό, όχι τώρα, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις.

Χρυσές δουλειές για τον Gutenberg

Αν κρίνω από τις προπαραγγελίες για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε αυτομάτως για best seller, καθώς πολυς κόσμος έχει κάνει προπαραγγελία, ενώ ο εκδοτικός οίκος έχει ήδη κάνει τις δέουσες ανατυπώσεις. Και το βιβλίο του πρώην οικονομικού διευθυντή του Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξη Πατέλη, πούλησε πολύ καλά, αλλά το βιβλίο του Τσίπρα έχει προσελκύσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι δεδομένο ότι θα ξεπεράσει άνετα τα 10.000 αντίτυπα, με την πορεία που έχει. Νούμερο διόλου αμελητέο με δεδομένη την κρίση του βιβλίου και γενικώς των εντύπων.

Πιερρακάκης για Πρόεδρος

Ποιος να το έλεγε στους «κουτόφραγκους» πως παίζει σοβαρά το ενδεχόμενο Πρόεδρος στο Eurogroup να γίνει ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, δηλαδή ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ειδικά αν αναλογιστούμε πως, πριν 10 ακριβώς χρόνια, το 2015 δηλαδή, πρόεδρος ήταν ο Ολλανδός Ντάισελμπλουμ, στην πραγματικότητα ένα τσιράκι του Σόιμπλε, με μαύρο πρόβατο τον Έλληνα ΥΠΟΙΚ, Γιάνη (με ένα ν) Βαρουφάκη. Έκτοτε πέρασαν τα χρόνια και άλλαξαν πολλά. Το ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλματα στη μακροοικονομική διαχείριση, το παραδέχονται και οι σφοδρότεροι πολέμιοι της. Εάν η κυβέρνηση τα είχε καταφέρει αντίστοιχα καλά και στα της μικροοικονομίας, δεν νομίζω ότι θα αμφέβαλε κανείς για την εύκολη τρίτη τετραετία Μητσοτάκη.

Ένα καλύτερο σχολείο

Δεν είναι εύκολο πράγμα το Υπουργείο Παιδείας· ειδικά αυτή την εποχή. Οι απαιτήσεις είναι συνεχείς και οι πιέσεις πολλαπλές. Σε αυτό το περιβάλλον, η Σοφία Ζαχαράκη επέμεινε πρώτα στις παρεμβάσεις υποδομών: αναβάθμιση σχολικών μονάδων, βελτίωση προσβασιμότητας, ενίσχυση δομών ειδικής αγωγής. Κινήθηκε μεθοδικά, χωρίς ανακοινώσεις-εντυπωσιασμούς.

Το ίδιο μοτίβο ακολουθεί και στα ψηφιακά έργα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το AI in Schools, που προχωρά με επιμόρφωση εκπαιδευτικών και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Λύσεις χωρίς φασαρία, με καθαρή στόχευση» λέει άνθρωπος που παρακολουθεί τις κινήσεις της.