Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει τη Eurovision στη Βουλή: Γιατί δεν αποσύρεται η Ελλάδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το Ισραήλ

Γιατί η ΕΡΤ δεν ακολουθεί το παράδειγμα των δημόσιων τηλεοράσεων Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ολλανδίας και Σλοβενίας και δεν αποσύρεται από τη Eurovision του 2026 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή σε αυτήν του Ισραήλ;

Το ερώτημα αυτό έθεσαν προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Π. Μαρινάκη, βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, επισημαίνοντας τα δύο μέτρα και δύο σταθμά έναντι του Ισραήλ και της Ρωσίας, με το πρώτο να μετέχει κανονικά παρά τη γενοκτονία στη Γάζα ενώ η δεύτερη έχει αποκλειστεί επ’ αόριστον από το 2022 εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.

Οι βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ αναφέρονται στο ερώτημά τους στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) στις 4 Δεκεμβρίου 25, η οποία άνοιξε το δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό του χρόνου, την οποία χαιρέτισε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, τονίζοντας ότι το Ισραήλ «δικαιούται να εκπροσωπείται σε όλες τις σκηνές του κόσμου».

Στο κείμενο τίθεται το επίσης το ερώτημα: Συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με την άποψη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωση ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό της Γιουροβίζιον «ενισχύει την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ουδετερότητα της εκδήλωσης»;

Η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision

«Σύμφωνα με ευρωπαϊκά και ελληνικά ΜΜΕ Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν την 70στή επέτειο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision του 2026 που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Την απόφασή τους να αποσυρθούν την έλαβαν ύστερα από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των 113 μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης στις 4 Δεκεμβρίου 25 που αποφάσισε υπέρ της υιοθέτησης νέων κανόνων που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε όλες τις χώρες, ενώ δεν έθεσε σε ψηφοφορία τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό λόγω του πολέμου στη Γάζα. Μια απόφαση που χαιρέτισε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, τονίζοντας ότι το Ισραήλ “δικαιούται να εκπροσωπείται σε όλες τις σκηνές του κόσμου”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, (4/12/25) “τα μέλη της Ένωσης, που συνεδρίασαν στην έδρα της στη Γενεύη, ενέκριναν “σειρά τροποποιήσεων” του διαγωνισμού με στόχο “να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ουδετερότητα” της εκδήλωσης, καθιστώντας έτσι νόμιμη τη συμμετοχή κάθε μέλους της που το επιθυμεί. Δεν διεξήχθη καμία «πρόσθετη ψηφοφορία» σχετική με “τη συμμετοχή στον διαγωνισμό” του 2026”.

Οι αντιδράσεις ήσαν άμεσες.

“Το RTVE ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό Eurovision μετά τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της 95ης Γενικής Συνέλευσης της EBU στη Γενεύη, που κατέληξαν στην παραμονή του Ισραήλ”.

“Το ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο Avrotros, επικαλούμενο μια «ασυμβατότητα» των αξιών της με τη συμμετοχή του Ισραήλ. «Αφού ζύγισε όλες τις πλευτές, το Avrotros συμπεραίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συμμετοχή δεν είναι συμβατή με τις θεμελιώδιες αξίες του οργανισμού μας», ανέφερε”.

“Η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTE δεν θα συμμετάσχει επίσης και δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή ελήφθη «λόγω των τρομακτικών ανθρώπινων απωλειών στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τόσων αμάχων». Η RTE σημείωσε ότι «ανησυχεί βαθύτατα για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα (…) και την επίμονη άρνηση (σ.σ. των ισραηλινών αρχών) να επιτρέψουν την πρόσβαση διεθνών δημοσιογράφων» στον παλαιστινιακό θύλακα. Ακολούθησε ανακοίνωση της σλοβενικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTV ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision”.

Τούτων δοθέντων

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν αποσύρεται από τη διοργάνωση του 2026 ακολουθώντας το παράδειγμα Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ολλανδίας και Σλοβενίας;

Συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με την άποψη ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό της Γιουροβίζιον “ενισχύει την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ουδετερότητα της εκδήλωσης” ; Αν ναι, με ποιο τρόπο συμβαίνει αυτό;

Πως θεωρεί ότι ενισχύεται η αξιοπιστία της εκδήλωσης με τη χρήση δύο μέτρων και δύο σταθμών; Όταν δηλαδή από τη μια επιτρέπεται η συμμετοχή του Ισραήλ παρά τη γενοκτονία στη Γάζα ενώ, από την άλλη, από το 2022 η Ρωσία έχει αποκλειστεί επ’ αόριστον λόγω της εισβολής στην Ουκρανία;

Οι ερωτώσες βουλεύτριες και οι ερωτώντες βουλευτές

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Ακρίτα Έλενα

Βέττα Καλλιόπη

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαηλιού Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος».