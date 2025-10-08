Ο Θεόδωρος Δρίτσας ορκίστηκε βουλευτής: Πήρε την έδρα του Τσίπρα

Την έδρα του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, που παραιτήθηκε τη Δευτέρα πήρε και επίσημα ο Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος ορκίστηκε σήμερα βουλευτής του Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόλο που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, ο κ. Δρίτσας θα προχωρήσει σε δήλωση ανεξαρτητοποίησης και θα «μετακομισει» στην Νέα Αριστερά.

Εφόσον υποβληθεί η δήλωση προσχώρησης του κ. Δρίτσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει με 25 βουλευτές.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς θα αυξήσει την κοινοβουλευτική της δύναμή στους 12 βουλευτές και γίνεται πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή.