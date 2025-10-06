Μενού

Ο Θοδωρής Δρίτσας παίρνει την έδρα του Αλέξη Τσίπρα: Στους 25 ο ΣΥΡΙΖΑ - Πέμπτη δύναμη η Νέα Αριστερά

Ο πρώτος επιλαχών, Θοδωρής Δρίτσας, παίρνει την έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Κρατάει την έδρα που πάει στη Νέα Αριστερά.

Ο Θοδωρής Δρίτσας. | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, με την έδρα του στην Α' Πειραιώς, καταλαμβάνει ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος όμως έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Ο Θοδωρής Δρίτσας σκοπεύει να διατηρήσει την έδρα, γεγονός που σημαίνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά.

Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 25 αντί για 26 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα φτάσει τους 12, όντας πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.

