Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ

Μετά από απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος ορίζεται ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ.

Νέα Δημοκρατία
Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών και τ. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.

