Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών και τ. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος.
Το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.
Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.
- Η τάπα του Γεραπετρίτη στον Μακάριο, η ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας και το σιωπητήριο της Καρυστιανού
- Φωτεινή Αθερίδου: «Δεν θα ήθελα να είμαι ξανά 25. Όσο πιο μικρή ήμουν, τόσο υπέφερα»
- Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Ιωάννινα: Άνοιξαν πυρ κατά βίλας - Πληροφορίες και για καταδίωξη
- Βιολάντα: Πολλά τα ερωτήματα μετά τις αποκαλύψεις για πολύμηνη διαρροή προπανίου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.