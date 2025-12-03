Ο Τραμπ αποκοιμήθηκε ξανά δημοσίως: Έκλειναν τα μάτια του στο Υπουργικό Συμβούλιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παλεύει «για να μην τον πάρει ολοκληρωτικά ο ύπνος», εχθές (2/12)κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Κλείνοντας τα μάτια του και σε ορισμένες στιγμές να μοιάζει να αποκοιμιέται, αφού προηγουμένως είχε επικρίνει τα μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη σχετικά με το ότι αντιμετωπίζει τις πραγματικότητες της γήρανσης εν ώρα αξιώματος.

Κατά τη διάρκεια δύο ωρών και 18 λεπτών, ο πρόεδρος, που είναι 79 ετών, μερικές φορές φαινόταν να δυσκολεύεται να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά καθώς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου μιλούσαν με τη σειρά τους για το έργο τους και του απέδιδαν επαίνους.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ντόναλντ Τραμπ αποκοιμήθηκε, η Καρολάιν Λέβιτ, γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ο πρόεδρος «άκουγε προσεκτικά και διηύθυνε ολόκληρη» τη συνεδρίαση.

Όπως επισημαίνουν και οι New York Times, ανέφερε την απάντηση του κυρίου Τραμπ στη διάρκεια μιας ενότητας ερωτήσεων και απαντήσεων στο τέλος της συνεδρίασης, όταν εξαπέλυσε μια φραστική επίθεση εναντίον Σομαλών μεταναστών.

«Αυτή η επική στιγμή έβαλε τελεία στην ένατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της δεύτερης θητείας του Προέδρου Τραμπ — όλες οι οποίες ήταν πλήρως ανοιχτές στον Τύπο για να τις δει όλος ο κόσμος», είπε η κ. Λέβιτ.

Είχε «ξενυχτίσει» ο πρόεδρος Τραμπ

Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται επίσης να είχε ξενυχτήσει. Το βράδυ της Δευτέρας κοινοποίησε ή ανάρτησε δεκάδες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα.

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο κ. Τραμπ παραπονέθηκε ότι δεχόταν άδικη κριτική σε σύγκριση με τον κ. Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα πέρυσι εν μέσω ανησυχιών στο ίδιο του το κόμμα σχετικά με την ηλικία του, τη νοητική του οξυδέρκεια και την ικανότητά του να νικήσει τον κ. Τραμπ.

«Θα σας ενημερώσω όταν κάτι δεν πάει καλά. Κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό», είπε ο κ. Τραμπ. «Αυτό θα συμβεί σε όλους μας. Αλλά προς το παρόν πιστεύω πως είμαι πιο οξυδερκής απ’ ό,τι ήμουν πριν από 25 χρόνια. Αλλά ποιος στο καλό ξέρει;»

Ο κ. Τραμπ στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι πήρε «όλα άριστα» στις ιατρικές του εξετάσεις.

Αλλά όσο προχωρούσε η συνεδρίαση της Τρίτης, ο κ. Τραμπ φαινόταν να κουράζεται.

Περίπου 50 λεπτά μετά την έναρξη, καθώς μιλούσε η Μπρουκ Λ. Ρόλινς, υπουργός Γεωργίας, ο κ. Τραμπ δυσκολευόταν να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά πριν γείρει μπρος-πίσω στην καρέκλα του.

Περισσότερο από μιάμιση ώρα μετά, ενώ μιλούσε η Λίντα ΜακΜάχον, υπουργός Παιδείας, έκλεισε τα μάτια του για πέντε δευτερόλεπτα πριν γείρει προς τα πίσω και κοιτάξει το ταβάνι. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, καθώς μιλούσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος έγειρε προς τα εμπρός και φάνηκε ξανά να κλείνει τα μάτια του.

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα που ο κ. Τραμπ φαινόταν να αποκοιμιέται δημοσίως. Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο στις 6 Νοεμβρίου, τα βλέφαρά του βάρυναν και έκλεισαν για αρκετά δευτερόλεπτα.