Ο τρίτος γαλάζιος στο πλευρό Σαμαρά-Καραμανλή, η κίνηση της Παπανδρέου και η γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ

Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ιδίως στο γραφείο της εισαγγελέως Πρωτοδικών Πόπης Παπανδρέου. Η κ. Παπανδρέου λέγεται ότι τελειώνει τις ενέργειές της ως προς το δεύτερο σκέλος της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα αποστείλει σχετικά στοιχεία στη Βουλή για τυχόν εμπλοκή πολιτικών προσώπων.

Λέγεται ότι στο μικροσκόπιό της είναι 10 πολιτικά πρόσωπα, κυρίως από τη ΝΔ, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, φαίνεται ότι μέσα στον Νοέμβριο θα έχουμε εξελίξεις, αλλά καθίστε να δούμε.

Ο Προκόπης σε ρόλο κύκλου

Το πιθανότερο είναι ότι από το χάπενινγκ με τη νέα όψη του Πενταγώνου θα απουσιάζουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Σαμαράς που μόλις άκουσε ότι θα είναι ο Μητσοτάκης λάκισε και ο Καραμανλής που ακόμα απουσιάζει στην Ήπειρο και δεν βιάζεται να επιστρέψει.

Το ενδιαφέρον είναι ότι στην εξίσωση και ως προς τις διαρροές έχει μπει και ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος επίσης δεν θα πάει, αν και είχε προσκληθεί.

Ο Παυλόπουλος επιχειρεί να καταστήσει εαυτόν βασικό... κύκλο του Καραμανλή, αλλά και να συμπληρώσει το ντουέτο των πρώην, ώστε αυτό να γίνει στην πραγματικότητα τριπλέτα. Άμα έχει χρόνο ο άνθρωπος στη ζωή του...

Ο Καϊμακάμης και οι προηγούμενοι

Η παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καϊμακάμη δεν ήταν παράλογη, με δεδομένο τον κακό χειρισμό της περίπτωσής του κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική.

Έμπειρο στέλεχος και προερχόμενος από την Grand Thornton, ο κ. Καϊμακάμης έχει πολύ καλό όνομα στην αγορά, στο σκέλος των χρηματοδοτήσεων για αγροτικά projects, αλλά είναι προφανές οτι δεν μπορούσε να είναι και αντιπρόεδρος του Οργανισμού και να παίρνουν ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του επιδοτήσεις.

Μου λένε ότι ο ίδιος επέλεξε να παραιτηθεί, δεν του ζητήθηκε η παραίτηση από τον κ. Τσιάρα. Βεβαίως, ο Καϊμακάμης παραιτήθηκε. Άλλοι παλαιότεροι αντιπρόεδροι μια χαρά πήραν τα λεφτά (νομίμως), χωρίς κανένα από τα σημερινά κόμματα που διαμαρτύρονται να πει το οτιδήποτε.

Ξεκινάει ο διάλογος για το εθνικό απολυτήριο

Στις επόμενες 15 ημέρες θα ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην πρώτη λυκείου.

Αυτό δήλωσε μιλώντας στο Ertnews η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη εξηγώντας πως ο διάλογος θα είναι δυναμικός - δηλαδή ότι το υπουργείο είναι ανοικτό στο να ακούσει τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Όσο για τα κενά στην τρέχουσα σχολική χρονιά, αυτά προσεγγίζουν τις 3.500 θέσεις αναπληρωτών που όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, πλησιάζουμε τα τέλη Οκτωβρίου και δεν έχουν καλυφθεί.

Γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ

Αρκετή γκρίνια έχει προκαλέσει στο ΠΑΣΟΚ η ανακοίνωση και η παραίτηση μέσα σε ένα 24ωρο του Διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, κ. Παπαβασιλείου. Το γεγονός ότι για μια τόσο κομβική θέση δεν προηγήθηκε ενδελεχής έλεγχος - αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν vet, το μεγάλο «ξεσκόνισμα» δηλαδή ενός υποψηφίου πριν την ανακοίνωση του, προκάλεσε αμηχανία και γκρίνια.

Μίλησα με στέλεχος του κόμματος που δήλωσε απογοητευμένος από μια σειρά αποφάσεων και κινήσεων - μου φάνηκε και απαισιόδοξος για το εάν και πότε θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του κόμματος.

Πάντως εσωκομματικοί αντίπαλοι του Ανδρουλάκη, όπως ο Χάρης Δούκας και η Νάντια Γιαννακοπούλου δεν παρέλειψαν να αφήσουν αιχμές κι υπονοούμενα κατά της επιλογής.

Αλέξης ή Γαβριήλ;

Στη Νέα Αριστερά, τα στελέχη της οποίας αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασσελάκη, έχουν χωριστεί πια σε δυο στρατόπεδα. Αυτό που εκφράζεται από τον Πρόεδρο Χαρίτση και την Έφη Αχτσιόγλου που μιλούν ανοικτά για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Κι από την άλλη αυτό που εκφράζεται από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο που δεν θέλουν να ακούσουν για Τσίπρα και μιλούν για αυτόνομη πορεία. Περιττό να πω πως δεν τους βλέπω να κατεβαίνουν ενιαία στις επερχόμενες εκλογές.

Οπότε κι εκεί θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις.