Στην περίπτωση της επίθεσης στον Βορίδη και την οικογένεια του ενώ έτρωγε σε μαγαζί το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο, μόνο το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε μια ανακοίνωση καταδίκης. Προφανώς ο Βορίδης είναι πολιτικός με γωνίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάει σε ένα μαγαζί να φάει με τη γυναίκα, το παιδί του και άλλους φίλους του. Καταλαβαίνω πάντως ότι το κλίμα που διαμορφώνεται αρχίζει και βαραίνει ιδιαίτερα και βεβαίως ενόψει παρελάσεων, όπου δεδομένα διάφοροι θα δοκιμάσουν ακτιβισμούς. Το ζήτημα είναι πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση, γνωρίζοντας τι μέλλει γενέσθαι.

Μπολόνια αντί Σαββόπουλου

Αν μια απουσία πολιτικού αρχηγού από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου σχολιάστηκε περισσότερο, αυτή ήταν του Νίκου Ανδρουλάκη. Βλέπετε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έχει θεσμική λογική δεν ήταν εχθρός με τον «Νιόνιο», αφήστε δε που πολλά κεντρικά στελέχη του κόμματος βρέθηκαν στη Μητρόπολη. Αντ’ αυτού όμως ο κ. Ανδρουλάκης προτίμησε το ταξίδι στην ιταλική Μπολόνια, προκειμένου να δει τον αγώνα της Βίρτους με τον ΠΑΟ το βράδυ της Παρασκευής. Μου λένε δε ότι καθήμενος σε μια από τις court seats μιλούσε με μηνύματα με αρχηγό άλλου κόμματος της ελάσσονος αντιπολίτευσης, όπως μου μετέφερε… αυτόπτης μάρτυρας. Όλα καλά!

Οι εντυπώσεις έμειναν

Πάντως φεύγοντας από όσα σχολιάστηκαν διαδικτυακά η απουσία των αριστερών ηγετών από την κηδεία του Σαββόπουλου δημιούργησε εκ νέου σε επίπεδο κοινωνίας μια αίσθηση πως η Αριστερά κρατάει «κακίες» για να το πω κομψά. Πως οι ηγέτες της θεωρούν πως διαθέτουν το «αλάθητο του Πάπα» και πως πιστεύουν πως όσοι ξέφυγαν από την κομματική ορθοδοξία, όποια πορεία κι αν διέγραψαν στη ζωή τους δεν αξίζουν τιμές. «Για αυτό έχουν φτάσει το 4%» σχολίασε σκωπτικά βουλευτής της ΝΔ. «Κι έχουν πάρει διαζύγιο από την κοινωνία».

Θα πάρει ο Πολάκης τα «κλειδιά»;

Στον ΣΥΡΙΖΑ βιώνουν πλέον μια άνευ προηγουμένου κατάσταση όπου στην ουσία βουλευτές και στελέχη θα περιμένουν το νεύμα του πρώην αρχηγού, ώστε να δουν τι μέλλει γενέσθαι. Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας δεν χωράει πολλές αμφισβητήσεις, ωστόσο υπάρχουν κι αυτοί για τους οποίους δεν υπάρχει θέση στο νέο κόμμα Τσίπρα. Υπό αυτή την έννοια έχει αρχίσει ήδη μια κουβέντα για το εάν θα πρέπει τα «κλειδιά» του κόμματος να τα πάρει ο Παύλος Πολάκης ο οποίος διακρίνεται άλλωστε για την μαχητική του αντιπολιτευτική διάθεση για να συσπειρώσει γύρω του τους «κομμένους» από το νέο σχήμα Τσίπρα. Νομίζω θα μάθουμε σύντομα.

Η παρέλαση των αρχηγών

Στη Θεσσαλονίκη πάντως που έχει ήδη βάλει τα γιορτινά της και αναμένεται να έχει την τιμητική της με τη στρατιωτική παρέλαση, αναμένεται και… παρέλαση αρχηγών. Πέραν του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, για πρώτη φορά από το 2019 παρών αναμένεται να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Επίσης παρόντες αναμένεται να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Θεσσαλονικιός Σωκράτης Φάμελλος, ίσως ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ λέγεται ότι θα πάει και ο Στέφανος Κασσελάκης που επιστρέφει στην παρέα μας μετά από τη μακρά παραμονή του στις ΗΠΑ μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ.