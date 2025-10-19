Θα είναι ο Βενιζέλος στο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ; - Ο γρίφος Ανδρουλάκη και η απάντηση

Η τηλεοπτική επανεμφάνιση του Ευάγγελου Βενιζέλου, στην ΕΡΤ, σημειώθηκε σε μία περίοδο που όλο και αυξάνονται οι φήμες για πιθανή συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Τις τελευταίες μέρες έχει φουντώσει μια συζήτηση για το εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει στον πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος.

Μία απόφαση που πάντως, όπως επισημαίνει η στήλη Μαξιμιλιανός, πάντως θα μπορούσε να προκαλέσει συσπειρώσεις και αντισυσπειρώσεις στο κομματικό ακροατήριο.

Ο ίδιος, ωστόσο, ο κ. Βενιζέλος απάντησε στην ΕΡΤ πως είναι εντάξει στο χώρο της «μεταπολιτικής» και νομίζω πως έδωσε μόνος του την απάντηση σε έναν γρίφο που δεν θα είχε εύκολη απάντηση για τον κ. Ανδρουλάκη.

«Κάθε τηλεοπτική εκπομπή που θέλει να γίνει κόμμα»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ωστόσο, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα ασκώντας ίσως την πιο σκληρή κριτική, όπως επισημαίνει η στήλη. «Έσφαξε με το γάντι» τον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας πως «ο καθένας έχει το δικαίωμα να φιλοδοξεί, να ελπίζει και, ενδεχομένως, να φαντασιώνεται».

Η στήλη Μαξιμιλιανός, άλλωστε, δεν περίμενε κάτι λιγότερο εμπνευσμένο από τον πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που όταν ο Σταύρος Θεοδωράκης δημιούργησε το Ποτάμι, δήλωσε «εύχομαι καλή επιτυχία σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή που θέλει να γίνει κόμμα».

Προς Φλεβάρη το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Εξάλλου, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που θέλουν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να πραγματοποιείται την επόμενη χρονιά και μάλλον τον Φλεβάρη. Τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκαν τα ονόματα που απαρτίζουν την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου που πολύ δύσκολα θα προλάβουν να οργανώσουν την κορυφαία κομματική εκδήλωση σε διάσημα δυο μηνών. Μέχρι τότε, οι εσωκομματικές φράξιες ακονίζουν τα μαχαίρια τους, αφού όπως λένε κάποιοι εξ αυτών «η βελόνα έχει κολλήσει».