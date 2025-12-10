Σε εξέλιξη βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της Nέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς η ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με επίκεντρο το αγροτικό ζήτημα και ειδικότερα τη διαχείριση των πληρωμών του «Μέτρου 23».

Η συνεδρίαση διεξάγεται σε κλίμα αυξημένου ενδιαφέροντος, μετά την κοινή δήλωση έξι «γαλάζιων» βουλευτών που άσκησαν πίεση προς τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο για την άμεση αποδέσμευση των κονδυλίων.

Οι Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Γιάννης Γιώργος είχαν ζητήσει να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι πληρωμές των δικαιούχων αγροτών, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε «έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς».

O Περικλής Μαντάς τόνισε ότι απαιτούνται συζητήσεις και πλήρης ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Υπογράμμισε ότι, ως βουλευτές επαρχίας, βρίσκονται κοντά στην αγροτική παραγωγή και εκτίμησε ότι οι εξελίξεις οδηγούν προς μια συνάντηση που μπορεί από κοινού να επιλύσει τα ζητήματα.

Επισήμανε τη σημασία του διαλόγου με τον υπουργό και εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την αυριανή «κατάθεση» του κ. Φραπέ, λέγοντας πως «κανείς δεν φοβάται τίποτα».

H Ζέττα Μακρή αναφέρθηκε στη μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών, η οποία –όπως είπε– πραγματοποιήθηκε χωρίς έκτροπα. Τόνισε ότι κανείς δεν επιθυμεί κλειστούς δρόμους, καθώς επηρεάζονται επαγγελματικές ομάδες, και δήλωσε βέβαιη ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει με ενδιαφέρον τα δίκαια αιτήματα, δίνοντας σύντομα λύσεις.

Για την επιστολή των έξι ανέφερε πως «δεν ξεχνά ποτέ τους συναδέλφους της», ενώ για την αυριανή κατάθεση του κ. Φραπέ σημείωσε ότι «ας μιλήσει για όλα, δεν υπάρχει φόβος».

Ο Τάσος Δημοσχάκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα αποδειχθεί χρήσιμη, μετά και την ενημέρωση που θα δώσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Στράτος Σιμόπουλος σχολίασε ότι υπάρχουν τα πρώτα δείγματα αποκλιμάκωσης στα μπλόκα, με τα τρακτέρ να αποχωρούν από τον Βόλο και ηρεμία να επικρατεί στην Κρήτη.

Ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός συγκάλεσε σύσκεψη για το αγροτικό ζήτημα και εκτίμησε ότι σε λίγες μέρες θα υπάρξει συνάντηση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων.

Τόνισε όμως ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν αιτήματα και χρειάζεται ισορροπία στις κυβερνητικές αποφάσεις. Υπενθύμισε επίσης ότι με τα μπλόκα «εκβιάζονται τόσο η κυβέρνηση όσο και η κοινωνία».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση των έξι βουλευτών, λέγοντας ότι υπονοεί πως δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει πολιτικό κόστος με τη μετάπτωση στην ΑΑΔΕ και δεν χωρούν τέτοιες τοποθετήσεις.

Δήλωσε πεπεισμένος ότι, μόλις οι αγρότες συγκροτήσουν το συντονιστικό τους, θα υπάρξει διάλογος με την κυβέρνηση, και υπογράμμισε ότι «στο τέλος της ημέρας, όλοι οι έντιμοι αγρότες θα πληρωθούν».

Η Φωτεινή Αραμπατζή (συνυπογράφουσα την ερώτηση των έξι) τόνισε ότι άσκησαν απλώς τον κοινοβουλευτικό τους έλεγχο, ζητώντας το αυτονόητο: να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι του Μέτρου 23 – όσοι ελέγχθηκαν και κρίθηκαν δικαιούχοι με βάση το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Αναφορικά με τις διευκρινίσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι θα έπρεπε να έχουν δοθεί αμέσως μετά την πληρωμή και υπογράμμισε πως δεν υπήρξαν υψηλοί τόνοι, αλλά απλή επισήμανση πιθανής αστοχίας που πρέπει να διορθωθεί.

Ο Χρήστος Μπουκώρος ανέφερε ότι οι αγρότες διαμαρτύρονται και η κυβέρνηση ακούει τις ανησυχίες τους. Τόνισε ότι η σημερινή ενημέρωση έχει στόχο την παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος πληρωμών και του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Υπογράμμισε ότι με λογική και ουσιαστικό διάλογο –και όχι για λόγους εντυπώσεων– μπορούν να βρεθούν λύσεις.