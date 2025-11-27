Μενού

Ο Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο με... Μητσοτάκη, Κουστούμπα, Ζωή και Βαρουφάκη

Το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη με ατάκες από άλλους πολιτικούς και δημοσιογράφους.

Βιβλίο Τσίπρα Παρουσίαση
Στιγμιότυπα από το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα | IG @alexistsipras
Με ένα βίντεο στα social media που περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα όσα έχουν πει για το βιβλίου του, διάφοροι πολιτικοί αντίπαλοί του, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε την επίσημα παρουσίαση της «Ιθάκης».

Στο μονταρισμένο βίντεο «παρελαύνουν» μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Παύλος Μαρινάκης. Σε αντιδιαστολή των όσων έχουν πει έχουν χρησιμοποιηθεί φράσεις από παρουσιαστές δελτίων ειδήσεων που αναφέρονται στις πωλήσεις και τα όσα γράφει.

Το βίντεο κλείνει με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να ενημερώνει για τον τόπο και τον χρόνο της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» που θα έχει ελεύθερη είσοδο.

Tags
ΠΟΛΙΤΙΚΗ