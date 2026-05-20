Ο υπουργός που βλέπει άμεσα εκλογές, η συνάντηση Τσίπρα-Καραμανλή και το πέρασμα της Καρυστιανού 

Μία πιο οργανωμένη επικοινωνιακή προσπάθεια σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν επιχειρεί να κάνει η Μαρία Καρυστιανού, με φόντο και την προοπτική ίδρυσης κόμματος. Ήδη εχθές εστάλη σε γκρουπ δημοσιογράφων η πρώτη ανακοίνωση της για τη μήνυση που υπέβαλε μαζί με τον Θανάση Αυγερινό στον γνωστό επικοινωνιολόγο Νίκο Καραχάλιο. Το γκρουπ της επικοινωνίας θα υπάρξει, καθώς η ομάδα υπό τον συντονισμό του ανταποκριτή στη Μόσχα έχει ξεκινήσει να στελεχώνεται κυρίως με εθελοντές.

Ο υπουργός που βλέπει εκλογές το φθινόπωρο

Υπάρχει υπουργός παραγωγικού χαρτοφυλακίου με τον οποίο συνομίλησα εκτενώς χθες και μου επεσήμανε πως ο Μητσοτάκης πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, καθώς μετά έρχεται… τσουνάμι. Με βάση το σκεπτικό του, ανεξαρτήτως έκβασης των πολεμικών συγκρούσεων, το κύμα ακρίβειας θα σαρώσει την αγορά, μειώνοντας ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη νοικοκυριών. Τούτων δοθέντων, η προτροπή του στο Μέγαρο Μαξίμου είναι να προκηρύξει εκλογές μετά τον 15Αύγουστο και να τελειώσει γρήγορα μέσα στον επόμενο μήνα. «Τα περί θεσμικότητας τα ακούω βερεσέ», μου σχολίασε όταν του απάντησα ότι ο Μητσοτάκης θέλει να εξαντλήσει την τετραετία. «Κανείς δεν πρόκειται να το θυμάται την επόμενη μέρα».

Ο Καραμανλής συναντά τον Τσίπρα

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη στο Μέγαρο Μουσικής. Με αφορμή την έκδοση του ««Η Νέα Παγκόσμια Τάξη – Το Δίκαιο της Ισχύος» των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη (εκδ. Παπαδόπουλος) ομιλητές θα είναι μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλης Καλπαδάκης. Ο Καλπαδάκης ήταν το alter ego του Τσίπρα στα εξωτερικά θέματα - από τους πιο σοβαρούς και αξιόπιστους συνεργάτες που διέθετε ο πρώην Πρωθυπουργός, θα προσέθετα εγώ. Το γεγονός πως συνυπάρχουν στο ίδιο τραπέζι με τον Κώστα Καραμανλή οφείλεται σε δυο λόγους: πρώτον, την καλή σχέση Αρβανιτόπουλου με τον Μακεδόνα πολιτικό και βέβαια στη στενή ακαδημαϊκή σχέση των Φίλη και Καλπαδάκη. Αν μη τι άλλο, θα έχει ενδιαφέρον.

Το πέρασμα στη Βόρεια Ελλάδα

Κρατήστε την πληροφορία ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αναμένεται να πάει αρκετά καλά σε πολλούς νόμους της Βόρειας Ελλάδας. Τόσο λόγω του γεγονότος ότι αυτή έλκει την καταγωγή της από τη Θεσσαλονίκη, όσο και γιατί η ατζέντα της είναι αρκετά δημοφιλής στους νομούς της Μακεδονίας και αλλού, όπου υπάρχουν εθνικοπατριωτικές ανησυχίες και ισχυρό θρησκευτικό συναίσθημα. Βεβαίως η απήχηση της θα είναι πιο οριζόντια και όχι μόνο δεξιόστροφη.

Δημοσκοπήσεις με τα νέα κόμματα

Μετά του Αγίου Πνεύματος αναμένεται το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων, καθώς όλες οι εταιρείες περιμένουν να ανακοινωθούν τα κόμματα της Καρυστιανού και του Τσίπρα, να περάσουν μερικές μέρες, να τα χωνέψει ο κόσμος και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι μετρήσεις. Ενδιαφέρον θα έχουν βεβαίως και τα κατά τόπους στοιχεία, καθώς ο Τσίπρας θεωρητικά πηγαίνει καλύτερα σε αστικά κέντρα και η Καρυστιανού καλύτερα στη Βόρεια Ελλάδα.